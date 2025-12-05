Porto Alegre

30 dias
Notícia

Justiça mantém decisão que responsabiliza CEEE Equatorial pela gestão de fios em Porto Alegre

Ação deverá incluir retirada de cabos irregulares, mapeamento da rede e criação de canal de denúncia

Airton Lemos

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS