Jovem morre após ser atingido por hélice de lancha durante festa na região das ilhas

Acidente com lancha aconteceu na Ilha da Pintada durante uma festa entre amigos. Camila Hermes / Agencia RBS

Um jovem morreu após ser atingido pela hélice de uma lancha no bairro Arquipélago, região das ilhas, em Porto Alegre, no fim da tarde de quinta-feira (4). Ele foi identificado como Leonardo da Silva Couto, 30 anos.

Segundo a Polícia Civil, a embarcação foi alugada para uma festa com três casais, todos moradores da Capital.

A confraternização começou no fim da manhã e seguiu até por volta das 17h40min, quando o acidente ocorreu no atracadouro de um bar.

Segundo a investigação, três mulheres permaneceram no barco, enquanto dois homens desceram e um dos rapazes ficou embarcado.

— A investigação preliminar concluiu que o manete que estava na posição neutra foi mexido, o que fez a lancha andar para frente. Com isso, o sujeito (a vítima) caiu na água. As mulheres começaram a gritar e o homem que estava dentro da lancha se assustou e tentou reverter a manobra, mas engatou a ré e as hélices começaram a girar no sentido contrário: a lancha se moveu para trás e atingiu a vítima, que morreu na hora — explicou Pablo Rocha, delegado que atendeu a ocorrência.

O homem de 44 anos que teria mexido no manete foi preso em flagrante por homicídio. Em depoimento, ele negou ter tocado no dispositivo de controle da embarcação.

Segundo a polícia, o detido era habilitado para conduzir embarcações e fez o teste do etilômetro, que indicou positivo para a ingestão de álcool.

— Ele tinha habilitação, mas não agiu como um habilitado, e sim como uma pessoa irresponsável. Sabia as possíveis consequências de colocar uma embarcação em movimento com as pessoas embarcando. O marinheiro disse textualmente que viu o momento em que o rapaz acionou o manete — acrescentou o delegado.

Já o marinheiro que tinha autorização para conduzir a lancha estava fora do barco no momento do acidente. Ele fez o teste do etilômetro, que deu negativo para o consumo de álcool.

Após prestar depoimento, foi liberado. As outras quatro testemunhas também foram ouvidas pela polícia e não foram responsabilizadas pelo caso.