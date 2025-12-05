Porto Alegre

Bairro Arquipélago
Notícia

Jovem morre após ser atingido por hélice de lancha durante festa na região das ilhas

Grupo de amigos confraternizava quando um deles teria mexido no manete de comando da embarcação, o que causou o acidente

João Pedro Lamas

Enviar email

Raí Quadros

Enviar email

Vinicius Coimbra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS