Porto Alegre

Minidocumentário
Notícia

Johnnie Walker: a história do pug que ensinou, por 15 anos, o que é cuidar

Ao longo de cinco meses, GZH acompanhou a lenta despedida do mascote de mãe e filha, moradoras de Porto Alegre. O vídeo narra a chegada, o companheirismo, o tratamento e a difícil decisão de dizer adeus

Jeff Botega

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS