Invasão em subestação deixa 55 mil pontos sem energia elétrica na zona norte de Porto Alegre

Subestação fica na Avenida Assis Brasil com a Baltazar de Oliveira Garcia. Gabriela Plentz / Agencia RBS

Uma invasão a uma subestação de energia provocou o desabastecimento de pelo menos 55 mil clientes da CEEE Equatorial na zona norte de Porto Alegre. A ocorrência foi por volta das 5h desta sexta-feira (12) e o fornecimento foi normalizado aproximadamente às 9h30min.

A subestação localizada na esquina da Avenida Assis Brasil com a Baltazar de Oliveira Garcia é da CPFL Transmissão, mas é utilizada pela Equatorial para distribuição de energia. Os bairros atingidos são Jardim Itu, Sarandi, Passo das Pedras, São Sebastião e Cristo Redentor.

A CPFL Transmissão informou em nota que o invasor sofreu uma descarga elétrica, o que ocasionou o desligamento da subestação. A empresa reforça que a invasão é uma prática ilegal e pode ocasionar acidentes graves e até a morte.

De acordo com a Brigada Militar, o homem foi retirado por agentes e encaminhado para atendimento médico pelo Samu. Não há informação sobre o que motivou a entrada dele na subestação.

A falta de luz afeta ainda o funcionamento de semáforos na região. O trânsito está sendo orientado por agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Em nota, a Equatorial informou que está realizando manobras de carga para restabelecer a energia e reduzir o número de clientes afetados.

Falta de luz no Centro

A concessionária também confirmou que há problemas no abastecimento na região central de Porto Alegre. Segundo a Equatorial, equipes trabalham para resolver o problema o mais breve possível.

O que diz a CEEE Equatorial

A CEEE Equatorial informa que uma ocorrência em uma subestação de propriedade da CPFL Transmissão provocou o desabastecimento de clientes da Zona Norte de Porto Alegre. Cerca de 55 mil clientes tiveram o fornecimento afetado nos bairros Jardim Itu, Sarandi, Passo das Pedras, São Sebastião e Cristo Redentor.

A Distribuidora realiza manobras de carga para restabelecer reduzir o número de clientes afetados, e também está em contato com a CPFL Transmissão para solucionar a situação o mais breve possível.

A Distribuidora reforça ainda que clientes com interrupção no fornecimento devem entrar em contato pelos canais oficiais de atendimento da companhia:

Central de Atendimento 0800 721 2333;

WhatsApp/Clara (51) 3382 5500;

Agência Virtual, no www.equatorialenergia.com.br;