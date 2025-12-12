Invasão em subestação deixa 55 mil pontos sem energia elétrica na zona norte de Porto Alegre

Uma invasão a uma subestação de energia provocou o desabastecimento de pelo menos 55 mil clientes da CEEE Equatorial na zona norte de Porto Alegre. A ocorrência foi por volta das 5h desta sexta-feira (12) e o fornecimento foi normalizado aproximadamente às 9h30min.
A subestação localizada na esquina da Avenida Assis Brasil com a Baltazar de Oliveira Garcia é da CPFL Transmissão, mas é utilizada pela Equatorial para distribuição de energia. Os bairros atingidos são Jardim Itu, Sarandi, Passo das Pedras, São Sebastião e Cristo Redentor.
A CPFL Transmissão informou em nota que o invasor sofreu uma descarga elétrica, o que ocasionou o desligamento da subestação. A empresa reforça que a invasão é uma prática ilegal e pode ocasionar acidentes graves e até a morte.
De acordo com a Brigada Militar, o homem foi retirado por agentes e encaminhado para atendimento médico pelo Samu. Não há informação sobre o que motivou a entrada dele na subestação.
A falta de luz afeta ainda o funcionamento de semáforos na região. O trânsito está sendo orientado por agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).
Em nota, a Equatorial informou que está realizando manobras de carga para restabelecer a energia e reduzir o número de clientes afetados.
Falta de luz no Centro
A concessionária também confirmou que há problemas no abastecimento na região central de Porto Alegre. Segundo a Equatorial, equipes trabalham para resolver o problema o mais breve possível.
O que diz a CEEE Equatorial
A CEEE Equatorial informa que uma ocorrência em uma subestação de propriedade da CPFL Transmissão provocou o desabastecimento de clientes da Zona Norte de Porto Alegre. Cerca de 55 mil clientes tiveram o fornecimento afetado nos bairros Jardim Itu, Sarandi, Passo das Pedras, São Sebastião e Cristo Redentor.
A Distribuidora realiza manobras de carga para restabelecer reduzir o número de clientes afetados, e também está em contato com a CPFL Transmissão para solucionar a situação o mais breve possível.
A Distribuidora reforça ainda que clientes com interrupção no fornecimento devem entrar em contato pelos canais oficiais de atendimento da companhia:
Central de Atendimento 0800 721 2333;
WhatsApp/Clara (51) 3382 5500;
Agência Virtual, no www.equatorialenergia.com.br;
APP Equatorial Energia, disponível na loja de aplicativo Android e iOS.