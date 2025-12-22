​Incêndio destrói duas casas na Vila Farrapos, em Porto Alegre

Casas atingidas pelo fogo na Vila Farrapos estavam no mesmo terreno. Leandro Rodrigues / Agencia RBS

​Um incêndio destruiu duas residências no início da manhã desta segunda-feira (22) na Vila Farrapos, na zona norte da Capital. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h30min para combater as chamas na Vila Zumbi, ocupação localizada nas proximidades do número 5.600 da Avenida Voluntários da Pátria.

​De acordo com a corporação, as duas casas atingidas ficavam em um terreno conjunto. No momento em que as chamas começaram, não havia ninguém nos imóveis. O fogo foi contido e não se alastrou para residências vizinhas.

As causas do incêndio ainda serão oficialmente apuradas. A suspeita preliminar é de que uma vela acesa ou algum equipamento elétrico ligado tenha dado origem ao fogo.