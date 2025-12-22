​Incêndio destrói duas casas na Vila Farrapos, em Porto Alegre

Um incêndio destruiu duas residências no início da manhã desta segunda-feira (22) na Vila Farrapos, na zona norte da Capital. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h30min para combater as chamas na Vila Zumbi, ocupação localizada nas proximidades do número 5.600 da Avenida Voluntários da Pátria.
De acordo com a corporação, as duas casas atingidas ficavam em um terreno conjunto. No momento em que as chamas começaram, não havia ninguém nos imóveis. O fogo foi contido e não se alastrou para residências vizinhas.
As causas do incêndio ainda serão oficialmente apuradas. A suspeita preliminar é de que uma vela acesa ou algum equipamento elétrico ligado tenha dado origem ao fogo.
Por volta das 6h30min, as equipes trabalhavam no rescaldo da área para evitar novos focos. A Defesa Civil de Porto Alegre também foi acionada e se deslocou até o local para avaliar a situação do terreno e prestar assistência aos moradores.