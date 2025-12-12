Incêndio destrói cinco ônibus da Cootravipa em garagem na Restinga, em Porto Alegre

Um caminhão e cinco ônibus foram destruídos em incêndio na garagem da Cootravipa, na Restinga. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um incêndio atingiu uma garagem na sede social da Cootravipa, no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h30min desta sexta-feira (12) para atender a ocorrência.

Conforme os bombeiros, ninguém se feriu com as chamas. Porém, cinco ônibus usados para transporte dos servidores e um caminhão-tanque de pequeno porte foram destruídos.

De acordo com a Cootravipa, os serviços de limpeza urbana e coleta não foram afetados e estão sendo realizados normalmente. As causas do incêndio ainda são investigadas pela Polícia Civil.

Segundo o delegado Arthur Raldi, existe a suspeita de que o fogo tenha começado devido a um curto-circuito em um dos ônibus incendiados. Entretanto, o motivo só será confirmado após o resultado das perícias e análises de imagens. Os responsáveis pelo local devem ser ouvidos ainda nesta sexta-feira.

O que diz a Cootravipa

A Cootravipa informa que, na madrugada desta terça-feira, foi registrado um incêndio em sua garagem localizada no bairro Restinga, em Porto Alegre. O fogo atingiu cinco ônibus que estavam estacionados no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. Não houve feridos, nem danos a residências ou a pessoas da comunidade.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. A área foi isolada e a ocorrência está sendo acompanhada pela Polícia e pela Perícia, que irão apurar as circunstâncias do fato.

A cooperativa reforça que cumpre rigorosamente todos os protocolos de segurança e prevenção contra incêndios, priorizando a integridade da comunidade, dos seus associados e das instalações.

A Cootravipa esclarece ainda que o ocorrido não prejudicou as atividades da cooperativa, e que os serviços de coleta estão sendo realizados normalmente.