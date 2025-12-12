Porto Alegre

Zona Sul
Notícia

Incêndio destrói cinco ônibus da Cootravipa em garagem na Restinga, em Porto Alegre

Ninguém se feriu, mas seis veículos tiveram perda total em razão do fogo

Gabriela Plentz

