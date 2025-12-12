Incêndio destrói cinco ônibus da Cootravipa em garagem na Restinga, em Porto Alegre

Um incêndio atingiu uma garagem na sede social da Cootravipa, no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h30min desta sexta-feira (12) para atender a ocorrência.
Conforme os bombeiros, ninguém se feriu com as chamas. Porém, cinco ônibus usados para transporte dos servidores e um caminhão-tanque de pequeno porte foram destruídos.
De acordo com a Cootravipa, os serviços de limpeza urbana e coleta não foram afetados e estão sendo realizados normalmente. As causas do incêndio ainda são investigadas pela Polícia Civil.
Segundo o delegado Arthur Raldi, existe a suspeita de que o fogo tenha começado devido a um curto-circuito em um dos ônibus incendiados. Entretanto, o motivo só será confirmado após o resultado das perícias e análises de imagens. Os responsáveis pelo local devem ser ouvidos ainda nesta sexta-feira.
O que diz a Cootravipa
A Cootravipa informa que, na madrugada desta terça-feira, foi registrado um incêndio em sua garagem localizada no bairro Restinga, em Porto Alegre. O fogo atingiu cinco ônibus que estavam estacionados no local.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. Não houve feridos, nem danos a residências ou a pessoas da comunidade.
As causas do incêndio ainda são desconhecidas. A área foi isolada e a ocorrência está sendo acompanhada pela Polícia e pela Perícia, que irão apurar as circunstâncias do fato.
A cooperativa reforça que cumpre rigorosamente todos os protocolos de segurança e prevenção contra incêndios, priorizando a integridade da comunidade, dos seus associados e das instalações.
A Cootravipa esclarece ainda que o ocorrido não prejudicou as atividades da cooperativa, e que os serviços de coleta estão sendo realizados normalmente.
A cooperativa segue colaborando integralmente com as autoridades competentes e aguarda a conclusão dos laudos oficiais para o completo esclarecimento do ocorrido.