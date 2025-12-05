Incêndio atinge antigo depósito de reciclagem na zona norte de Porto Alegre

Ainda não há informações sobre o que deu início às chamas. Julio Prestes / Arquivo Pessoal

Um incêndio atingiu um antigo depósito de reciclagem na noite desta quinta-feira (4), no bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre. Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas por volta das 20h. Dois caminhões foram empenhados na ocorrência, que foi controlada por volta das 22h.

Segundo moradores do entorno, as labaredas chegaram a cerca de quatros metros de altura, mas não se espalharam para outras propriedades.

— A maior preocupação era que o fogo passasse para as casas de trás, mas graças a Deus não aconteceu e ninguém ficou ferido — afirmou Julio Prestes, 61 anos, que trabalhava na reciclagem.

Foram necessários dois caminhões para conter as chamas. Júlia Ozorio / Agência RBS

O depósito foi desativado há alguns meses e os funcionários se dedicavam atualmente à construção de um galpão. A nova construção foi impactada pelas chamas, assim como uma caixa d'água e materiais recicláveis que ainda estavam armazenados no local.