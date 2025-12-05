Porto Alegre

Ninguém ficou ferido
Notícia

Incêndio atinge antigo depósito de reciclagem na zona norte de Porto Alegre

Apesar de desativado há alguns meses, depósito ainda armazenava materiais recicláveis

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS