Porto Alegre

Mini documentário
Análise

Horizonte descoberto: demolição do Esqueletão revela uma nova vista aos vizinhos

A imagem do centro de Porto Alegre mudou, mas não foi só. Para o prédio vizinho, a Galeria do Rosário, surgiu uma nova paisagem: a vista desobstruída para o pôr do sol no Guaíba

Jonathan Heckler

