Há cem anos, loja de tecidos no centro de Porto Alegre testemunha e resiste às mudanças na cidade

Loja possui estoque único de tecidos.

Cem anos depois de sua inauguração, a loja Tecidos Raphael Dabdab é um símbolo de parte do passado de Porto Alegre que ainda resiste no centro da cidade. Localizado na esquina da Rua Voluntários da Pátria com a Praça Pereira Parobé, o comércio atravessou diversas mudanças geracionais e econômicas e se manteve aberto.

Fundada em 23 de dezembro de 1925, pelo imigrante sírio Raphael Kalil Dabdab, a empresa tinha como foco uma demanda então muito presente:

— Aqui, por exemplo, é uma foto que eu gosto bastante. Ali é a Rua Voluntários da Pátria, onde fica este prédio (apontando em um quadro na parede o ponto onde está a loja). Eu gosto de mostrar porque você vê que até o vendedor de aipim, suponho que era isso que ele vendia ali, usava paletó e chapéu. Quase todos eles usavam paletó e chapéu — comenta Sérgio Martins, gerente e administrador da loja, que trabalha há 40 anos no local.

Naqueles tempos, além de o terno ser o vestuário comum da maioria dos homens, os conjuntos prontos, como são encontrados nos dias de hoje, eram raros. Por isso, era preciso encomendá-los de um alfaiate, que comprava os tecidos de lojas como a de Dabdab.

A foto em preto e branco mostrada por Martins, não tem data precisa e mostra parte do centro de Porto Alegre entre 1925, quando a Raphael Dabdab foi inaugurada, e 1935, quando um abrigo para passageiros dos bondes foi construído na Praça Parobé. Ela mostra a área pública ainda como um jardim e parte dos costumes da sociedade nos primeiros anos do comércio hoje centenário.

Jeans, calor e internet

O estabelecimento sempre foi voltado aos tecidos para peças da alfaiataria masculina, como paletó, sobretudo e calças. Por isso, as mudanças no modo como os homens se vestem impactaram a Tecidos Raphael Dabdab diretamente e desafiam a manutenção do estabelecimento.

Além da maior oferta de peças prontas, que diminuiu a necessidade do serviço de alfaiate e a produção de roupas sob medida, Martins também aponta outros fatores que contribuíram para esse impacto, e foram se impondo ao longo dos anos, como:

A adoção de roupas informais em escritórios

A popularização do jeans

O comércio online

A mudança climática (com mais calor na Capital)

O aumento do trabalho remoto

— A situação problemática nossa é o alfaiate. Porque essa loja aqui, o produto dela é para o profissional alfaiate e ele está se extinguindo, e tem poucos que conseguem suprir — comenta o gerente, que faz questão de vestir peças feitas sob medida.

Para contornar as dificuldades, a loja tentou se modernizar e vender tecidos pela internet. Mas a experiência foi negativa, devido às distorções de cores que as telas de computador ou celular podem apresentar em relação à realidade. Essa divergência fazia com que clientes devolvessem o material, que já havia sido cortado para a metragem do pedido, aumentando as despesas da loja.

Outra medida adotada, mas dessa vez com resultados mais positivos, foi o uso do WhatsApp para a venda a clientes já conhecidos. Funciona como um atendimento mais personalizado para alfaiates de Porto Alegre e até mesmo de outras cidades do Rio Grande do Sul que antes compravam presencialmente e já estão mais familiarizados com o material vendido.

A grande mudança mais recente na loja foi a ampliação de tipos de produto e público. Agora também é possível encontrar tecidos mais populares, como viscose, coloridos e que são utilizados para outros fins, como confecção de cortinas, toalhas de mesa, lençóis e peças do vestuário feminino.

Conforme o Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA), atualmente funcionam 144 comércios varejistas de tecido, sem especificar público-alvo. Eles representam 0,4% do total de lojas da Capital, e 21% destes estabelecimentos estão no Centro Histórico.

— O varejo de tecidos é um segmento tradicional, muitas vezes familiar, que convive hoje com desafios como aumento de custos, mudança no comportamento do consumidor e concorrência de grandes redes e do comércio digital. Permanecer ativo exige gestão eficiente, diferenciação no atendimento e forte vínculo com o cliente — comenta o presidente do Sindilojas POA, Arcione Piva.

Além das mudanças no consumo, a loja também sobreviveu às duas grandes enchentes que atingiram Porto Alegre, em 1941 e 2024. Na mais recente, a água chegou à marca de 1m50cm, danificando mobiliário e parte do estoque.

Relíquias em estoque

Apesar das perdas, a loja segue com metros e metros de tecidos que são verdadeiras relíquias. Por tradição, o padrão era manter um estoque de 110 mil metros — o suficiente para cobrir a freeway, comenta Martins.

Fotografias do fundador, Raphael Kalil Dabdab, ficam expostas em diferentes pontos da loja.

Lá é possível encontrar lãs italianas, peruanas e de outras nacionalidades reconhecidas por exportar tecidos de alta qualidade. Nas diversas prateleiras há rolos de marcas que até mesmo já encerraram as suas atividades, formando um estoque ímpar.