Há cem anos, loja de tecidos no centro de Porto Alegre testemunha e resiste às mudanças na cidade

Cem anos depois de sua inauguração, a loja Tecidos Raphael Dabdab é um símbolo de parte do passado de Porto Alegre que ainda resiste no centro da cidade. Localizado na esquina da Rua Voluntários da Pátria com a Praça Pereira Parobé, o comércio atravessou diversas mudanças geracionais e econômicas e se manteve aberto.
Fundada em 23 de dezembro de 1925, pelo imigrante sírio Raphael Kalil Dabdab, a empresa tinha como foco uma demanda então muito presente:
— Aqui, por exemplo, é uma foto que eu gosto bastante. Ali é a Rua Voluntários da Pátria, onde fica este prédio (apontando em um quadro na parede o ponto onde está a loja). Eu gosto de mostrar porque você vê que até o vendedor de aipim, suponho que era isso que ele vendia ali, usava paletó e chapéu. Quase todos eles usavam paletó e chapéu — comenta Sérgio Martins, gerente e administrador da loja, que trabalha há 40 anos no local.
Naqueles tempos, além de o terno ser o vestuário comum da maioria dos homens, os conjuntos prontos, como são encontrados nos dias de hoje, eram raros. Por isso, era preciso encomendá-los de um alfaiate, que comprava os tecidos de lojas como a de Dabdab.
A foto em preto e branco mostrada por Martins, não tem data precisa e mostra parte do centro de Porto Alegre entre 1925, quando a Raphael Dabdab foi inaugurada, e 1935, quando um abrigo para passageiros dos bondes foi construído na Praça Parobé. Ela mostra a área pública ainda como um jardim e parte dos costumes da sociedade nos primeiros anos do comércio hoje centenário.
Jeans, calor e internet
O estabelecimento sempre foi voltado aos tecidos para peças da alfaiataria masculina, como paletó, sobretudo e calças. Por isso, as mudanças no modo como os homens se vestem impactaram a Tecidos Raphael Dabdab diretamente e desafiam a manutenção do estabelecimento.
Além da maior oferta de peças prontas, que diminuiu a necessidade do serviço de alfaiate e a produção de roupas sob medida, Martins também aponta outros fatores que contribuíram para esse impacto, e foram se impondo ao longo dos anos, como:
- A adoção de roupas informais em escritórios
- A popularização do jeans
- O comércio online
- A mudança climática (com mais calor na Capital)
- O aumento do trabalho remoto
— A situação problemática nossa é o alfaiate. Porque essa loja aqui, o produto dela é para o profissional alfaiate e ele está se extinguindo, e tem poucos que conseguem suprir — comenta o gerente, que faz questão de vestir peças feitas sob medida.
Para contornar as dificuldades, a loja tentou se modernizar e vender tecidos pela internet. Mas a experiência foi negativa, devido às distorções de cores que as telas de computador ou celular podem apresentar em relação à realidade. Essa divergência fazia com que clientes devolvessem o material, que já havia sido cortado para a metragem do pedido, aumentando as despesas da loja.
Outra medida adotada, mas dessa vez com resultados mais positivos, foi o uso do WhatsApp para a venda a clientes já conhecidos. Funciona como um atendimento mais personalizado para alfaiates de Porto Alegre e até mesmo de outras cidades do Rio Grande do Sul que antes compravam presencialmente e já estão mais familiarizados com o material vendido.
A grande mudança mais recente na loja foi a ampliação de tipos de produto e público. Agora também é possível encontrar tecidos mais populares, como viscose, coloridos e que são utilizados para outros fins, como confecção de cortinas, toalhas de mesa, lençóis e peças do vestuário feminino.
Conforme o Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA), atualmente funcionam 144 comércios varejistas de tecido, sem especificar público-alvo. Eles representam 0,4% do total de lojas da Capital, e 21% destes estabelecimentos estão no Centro Histórico.
— O varejo de tecidos é um segmento tradicional, muitas vezes familiar, que convive hoje com desafios como aumento de custos, mudança no comportamento do consumidor e concorrência de grandes redes e do comércio digital. Permanecer ativo exige gestão eficiente, diferenciação no atendimento e forte vínculo com o cliente — comenta o presidente do Sindilojas POA, Arcione Piva.
Além das mudanças no consumo, a loja também sobreviveu às duas grandes enchentes que atingiram Porto Alegre, em 1941 e 2024. Na mais recente, a água chegou à marca de 1m50cm, danificando mobiliário e parte do estoque.
Relíquias em estoque
Apesar das perdas, a loja segue com metros e metros de tecidos que são verdadeiras relíquias. Por tradição, o padrão era manter um estoque de 110 mil metros — o suficiente para cobrir a freeway, comenta Martins.
Lá é possível encontrar lãs italianas, peruanas e de outras nacionalidades reconhecidas por exportar tecidos de alta qualidade. Nas diversas prateleiras há rolos de marcas que até mesmo já encerraram as suas atividades, formando um estoque ímpar.
De acordo com o gerente, a Tecidos Rapahel Dabdab se mantém aberta por um comprometimento com a memória da família. Antes de falecer, em 2016, o caçula de Raphael e que prosseguiu à frente do negócio, Elias, expressou o desejo de que a loja permanecesse aberta. Desde então, Martins administra o local a pedido da viúva de Elias e única herdeira, Maria Inez Kops.