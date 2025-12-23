Porto Alegre

Alfaiataria
Notícia

Há cem anos, loja de tecidos no centro de Porto Alegre testemunha e resiste às mudanças na cidade

Fundada quando o terno era roupa cotidiana da maioria dos homens, a Raphael Dabdab tem como pilar o compromisso com a memória de seu fundador

Beatriz Coan

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS