Fiscalização termina em confusão entre ambulantes e Guarda Civil Metropolitana no centro de Porto Alegre

Brigada Militar foi chamada para auxiliar na contenção do tumulto. Arquivo Pessoal / Divulgação

Uma confusão envolvendo vendedores ambulantes e a Guarda Civil Metropolitana (antiga Guarda Municipal) foi registrada na tarde desta terça-feira (2), nas imediações do camelódromo, no centro de Porto Alegre.

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança (SMSEG), o alvoroço teria iniciado durante uma ação de fiscalização. Os agentes da Guarda Civil estariam realizando a apreensão de mercadorias irregulares quando um dos ambulantes reagiu à abordagem.

A Guarda Civil fez uso de gás de pimenta contra o ambulante, o que teria gerado revolta em outros vendedores e pessoas que passavam pelo local.

Populares que presenciaram a situação relataram à Zero Hora que cerca de 20 pessoas se envolveram na confusão. Muitas delas, também teriam sido atingidas pelo spray.

— Estou me sentindo mal. Só quero trabalhar, mas mesmo assim levei spray de pimenta na cara. Deixaram todo mundo cego. Fiquei chorando quase uma hora. Me senti humilhada — relatou uma vendedora.

Conforme nota da secretaria de segurança (leia abaixo a íntegra), duas pessoas foram conduzidas à 2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (2ª DPPA): o ambulante que reagiu à fiscalização e uma mulher que teria arremessado uma caixa contra uma viatura.

Também em nota (leia abaixo a íntegra), o Pop Center, onde funciona o camelódromo, informou que "opera de forma regular, com lojistas devidamente autorizados" e que "eventuais ocorrências externas não refletem a conduta, a gestão ou as atividades internas".

A Brigada Militar auxiliou na ocorrência. A secretaria não divulgou a idade dos presos e quais foram as mercadorias apreendidas pelos guardas.

O que diz a Secretaria Municipal de Segurança

"A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Porto Alegre informa sobre uma ação de fiscalização ocorrida na tarde desta terça-feira, 2 de dezembro, na região do camelódromo do centro da cidade.

Durante a operação, que tinha como objetivo a regularização do comércio ambulante no local, os agentes da Diretoria Geral de Fiscalização (DGF) procederam com a apreensão de mercadorias irregulares. Em um dos momentos, um dos ambulantes reagiu à abordagem, causando danos a uma viatura do órgão.

Diante do ato de resistência e para garantir a segurança da operação e dos presentes, foi necessário o uso do espargidor (gás de pimenta) pelos Guardas da GCM para conter a situação e dispersar um grupo de pessoas que se aglomerou no local, gerando tumulto. A Brigada Militar (BM) prestou apoio ao longo da ocorrência.

Como resultado da ação, duas pessoas foram conduzidas à 2ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre (2ª DPPA): o ambulante que reagiu contra os Guardas e uma mulher que, durante o tumulto, arremessou uma caixa contra uma viatura da DGF, cometendo crime contra o patrimônio público. O delegado plantonista estipulou fiança para sua liberação. Caso o valor não seja quitado, ela permanecerá sob custódia.

A GCM reitera que suas ações têm como base a lei e a preservação da ordem pública, recorrendo aos procedimentos e instrumentos de contenção previstos em protocolo apenas quando estritamente necessário, como foi o caso para neutralizar a resistência e garantir a segurança de todos. O órgão continua atuando para garantir a normalidade e a legalidade nas áreas públicas de comércio da capital".

O que diz o Pop Center

"O Pop Center informa que o episódio ocorrido na tarde desta terça-feira (2), na região do Camelódromo, esteve relacionado a uma ação de fiscalização realizada pelos órgãos competentes do Município, envolvendo vendedores ambulantes que atuavam na área externa do empreendimento, sem vínculo com a administração do Pop Center.

O ocorrido teve início fora das dependências do Pop Center. Em determinado momento, um indivíduo entrou no interior do empreendimento, sendo acompanhado pelas forças de segurança, que realizaram a abordagem no local e, em seguida, conduziram a pessoa novamente para a área externa.

Ressaltamos que o Pop Center opera de forma regular, com lojistas devidamente autorizados, cumprindo integralmente as normas legais, fiscais e de segurança exigidas pelos órgãos públicos.

A administração do Pop Center acompanha a situação com atenção e reafirma seu compromisso permanente com a ordem pública, a segurança de clientes, lojistas e trabalhadores, assim como com o diálogo institucional e o respeito às ações dos entes responsáveis pela fiscalização urbana.

Eventuais ocorrências externas não refletem a conduta, a gestão ou as atividades internas do Pop Center, que segue funcionando normalmente.