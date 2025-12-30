Fios pegam fogo em poste e deixam moradores sem energia no bairro Santana, em Porto Alegre 

Um poste pegou fogo na madrugada desta terça-feira (30) na Rua Monsenhor Veras, no bairro Santana, em Porto Alegre. As chamas se espalharam pela fiação elétrica e a região ficou sem energia.
Conforme informações das autoridades, havia fios soltos sobre a pista e a principal suspeita é de que o incêndio tenha começado após uma tentativa de furto de cabos, o que teria provocado um curto-circuito na rede elétrica.
Por conta da ocorrência, foi realizado um bloqueio parcial na via. Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) orientam os motoristas que passam pelo trecho.
A CEEE Equatorial solicitou apoio do Corpo de Bombeiros para combater as chamas e segue trabalhando no local. Até o momento, não há previsão para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.
O que diz a CEEE Equatorial
A CEEE Equatorial informa que um furto de cabos da rede de energia provocou incêndio nos fios de telefonia da rua Monsenhor Veras, no bairro Santana. Equipe da distribuidora está no local para o restabelecimento da energia.