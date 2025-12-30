Porto Alegre

Incêndio
Notícia

Fios pegam fogo em poste e deixam moradores sem energia no bairro Santana, em Porto Alegre 

Foi necessário realizar um bloqueio parcial na Rua Monsenhor Veras para a solução do problema

Raí Quadros

