Fios pegam fogo em poste e deixam moradores sem energia no bairro Santana, em Porto Alegre 

Um poste pegou fogo na madrugada desta terça-feira (30) na Rua Monsenhor Veras, no bairro Santana, em Porto Alegre. As chamas se espalharam pela fiação elétrica e a região ficou sem energia.

Conforme informações das autoridades, havia fios soltos sobre a pista e a principal suspeita é de que o incêndio tenha começado após uma tentativa de furto de cabos, o que teria provocado um curto-circuito na rede elétrica.

Por conta da ocorrência, foi realizado um bloqueio parcial na via. Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) orientam os motoristas que passam pelo trecho.

A CEEE Equatorial solicitou apoio do Corpo de Bombeiros para combater as chamas e segue trabalhando no local. Até o momento, não há previsão para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

O que diz a CEEE Equatorial