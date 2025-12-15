Porto Alegre

Serviço 
Notícia

Falta de luz em estações de bombeamento pode deixar mais de 40 bairros de Porto Alegre sem água

Unidades de captação tiveram o funcionamento interrompido por falta de energia elétrica na tarde de segunda-feira

Airton Lemos

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS