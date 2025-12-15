Falta de luz em estações de bombeamento pode deixar mais de 40 bairros de Porto Alegre sem água

Estação Moinhos está sem luz nesta segunda-feira. Alex Rocha / PMPA/Divulgação

Mais de 40 bairros de Porto Alegre podem enfrentar baixa pressão ou falta d’água nesta terça-feira (16) após a paralisação das Estações de Bombeamento de Água Bruta São João e Moinhos. As unidades, responsáveis pela captação no Guaíba, tiveram o funcionamento interrompido por falta de energia elétrica na tarde de segunda-feira (15).

De acordo com o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), as causas da falta de energia serão apuradas pela CEEE Equatorial, que já foi acionada. Não há previsão para a retomada do serviço, que depende do restabelecimento de energia.

Bairros que podem ser afetados pela falta de energia elétrica na estação São João

Anchieta

Auxiliadora

Boa Vista

Costa e Silva

Farrapos

Floresta

Higienópolis

Humaitá

Jardim Lindóia

Sarandi

Vila Ipiranga

Outras áreas da Zona Norte

Bairros que podem ser afetados pela falta de energia elétrica na estação Moinhos

Bela Vista

Bom Fim

Cidade Baixa

Farroupilha

Moinhos de Vento

Petrópolis

Três Figueiras

Regiões próximas

O Dmae orienta os moradores a utilizarem a água de forma consciente até a completa normalização do serviço.