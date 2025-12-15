Falta de luz em estações de bombeamento pode deixar mais de 40 bairros de Porto Alegre sem água

Mais de 40 bairros de Porto Alegre podem enfrentar baixa pressão ou falta d’água nesta terça-feira (16) após a paralisação das Estações de Bombeamento de Água Bruta São João e Moinhos. As unidades, responsáveis pela captação no Guaíba, tiveram o funcionamento interrompido por falta de energia elétrica na tarde de segunda-feira (15).
De acordo com o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), as causas da falta de energia serão apuradas pela CEEE Equatorial, que já foi acionada. Não há previsão para a retomada do serviço, que depende do restabelecimento de energia.
Bairros que podem ser afetados pela falta de energia elétrica na estação São João
- Anchieta
- Auxiliadora
- Boa Vista
- Costa e Silva
- Farrapos
- Floresta
- Higienópolis
- Humaitá
- Jardim Lindóia
- Sarandi
- Vila Ipiranga
- Outras áreas da Zona Norte
Bairros que podem ser afetados pela falta de energia elétrica na estação Moinhos
- Bela Vista
- Bom Fim
- Cidade Baixa
- Farroupilha
- Moinhos de Vento
- Petrópolis
- Três Figueiras
- Regiões próximas
O Dmae orienta os moradores a utilizarem a água de forma consciente até a completa normalização do serviço.
Procurada por Zero Hora, a CEEE Equatorial ainda não se manifestou