Porto Alegre

Em pleno calor
Notícia

Falta de água impacta prática de esportes no Parque Marinha

Sem ter como molhar a areia, grupo que joga futevôlei reduziu tempo de permanência no local; cachorródromo também enfrentam o problema

Beatriz Coan

