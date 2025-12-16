“Eu estava exatamente indo buscar abrigo”, diz jovem atingida por galho de árvore durante temporal em Porto Alegre

Imagem mostra momento em que Paloma recebe os primeiros socorros após ser atingida por galho. Arquivo pessoal / Divulgação

Durante o temporal que afetou Porto Alegre na segunda-feira (15), a criadora de conteúdo mobile Paloma Fantinel foi atingida pelo galho de uma árvore enquanto procurava abrigo na Rua dos Andradas, no Centro da Capital. Em entrevista ao Timeline da Rádio Gaúcha, nesta terça-feira (16), a jovem conta que recebeu o alerta da Defesa Civil e imediatamente foi procurar por um lugar seguro. Mas não deu tempo:

— Eu tô bem, graças a Deus. Foi um susto, né? Eu estava exatamente indo buscar abrigo, estava atravessando a rua pra entrar na cafeteria que tem na frente, e na hora o galho atingiu minha cabeça e tive uma queda de memória, então desmaiei. Acordei com as pessoas perguntando meu nome, mas estava bem, fiquei consciente, só foi um susto, uma dor horrível — relata.

Antes de ser encaminhada ao Hospital Cristo Redentor, na Zona Norte, Paloma disse que duas mulheres a atenderam no local:

— Casualmente tinha uma socorrista profissional e uma professora de jiu-jiu-tsu, que também tem curso de socorrista. Ambas, na mesma hora. E que bom que elas me auxiliaram. Então eu acordei e elas já estavam falando assim, para não se mexer porque eu acabei caindo com a mão na cabeça.

Até a chegada do Samu, Paloma permaneceu imóvel por cerca de 40 minutos.

O acidente ocorreu por volta de 15h20min, próximo à Casa de Cultura Mário Quintana, logo após a Defesa Civil emitir um alerta via cell broadcast, mandando a população procurar abrigo devido à ventania que se aproximava.

— Foi questão de segundos. Eu saí do médico, eu ia chamar o Uber. Aí o Uber estava dando muito caro, estava dando R$ 150. Aí eu pensei, nossa, não tem como. Na hora eu liguei para o meu pai, porque eu sabia que ele poderia estar em Porto Alegre, e perguntei onde ele estava, se ele estava próximo para me dar uma carona, e ele falou, "estou próximo sim, só vai demorar por conta do trânsito", e eu falei, "tá, eu vou ficar".

O galho que atingiu Paloma tinha cerca de 2 metros e diâmetro considerável. No hospital, ela recebeu quatro pontos no local em que foi atingida pela árvore. Após ter ficado um período estável sob observação, a jovem recebeu alta.

Veja a entrevista ao Timeline