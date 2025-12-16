Porto Alegre

Susto no Centro
Notícia

“Eu estava exatamente indo buscar abrigo”, diz jovem atingida por galho de árvore durante temporal em Porto Alegre

Paloma Fantinel conta que recebeu o alerta da Defesa Civil e resolveu atravessar a rua para ir a uma cafeteira, se proteger, mas não deu tempo

Zero Hora

