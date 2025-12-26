"Estou vendendo minhas coisas para sobreviver": na piracema, pescadores do Guaíba enfrentam atraso no seguro defeso

Fábio Maciel, 36 anos, relata dificuldade durante piracema. Jeff Botega / Agencia RBS

Com a chegada da piracema, período em que a pesca de espécies nativas é proibida para garantir a reprodução dos animais, pescadores guardam suas redes e buscam sustento de outra forma. No Guaíba, em Porto Alegre, a restrição ocorre de novembro a fevereiro. O seguro defeso, benefício pago pelo governo federal a esses trabalhadores, deveria ter caído na conta no começo de dezembro, mas ainda não foi depositado.

Na Região das Ilhas, Zero Hora ouviu relatos de pescadores que começaram a usar cartão de crédito para comprar comida. As faturas vencem nos próximos dias, e não há dinheiro para pagá-las.

Leia Mais Bagre branco: por que peixe comum no Guaíba não pode ser capturado e qual o impacto da restrição na pesca e no ambiente

Enquanto o auxílio não chega, o pescador Fábio Maciel, 36 anos, passou a vender seus materiais de trabalho para pagar as contas da casa.

— A gente vai empurrando. Estou vendendo minhas coisas para sobreviver. São instrumentos de trabalho que, lá na frente, eu vou precisar: redes, motores. Depois, vou ter que comprar de novo — diz Maciel.

De uma família de pescadores, Maciel se preocupa com o futuro do filho.

— Eu dependo do meu trabalho. Não posso ficar três meses sem receber nada. Como vou pagar minhas contas? Eu tenho família, filho. Ele vai para a escola. Esse auxílio é pouco, mas ajuda muito — completa o pescador.

Pescadores afirmam que as dívidas seriam menores se o benefício, que corresponde a um salário mínimo, fosse pago em dia.

Na manhã de quarta-feira (24), o governo federal informou à RBS TV que, se os pescadores não receberem o seguro até o final do ano, os valores serão pagos em 2026.

Até o ano passado, o repasse era feito pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em novembro de 2025, a responsabilidade passou para o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Contudo, a pasta afirma que o recurso para o auxílio não estava previsto no orçamento deste ano.

"Todo o recurso do seguro defeso para 2025 foi gasto com os pagamentos, e não teve suplementação. Ainda não temos posição de quando será pago. E essa situação é nacional", disse o MTE à RBS TV.

Leia Mais Ponte da Avenida Ipiranga será totalmente demolida; veja prazos

O pescador João Luiz Nascimento, 57 anos, diz que está difícil abastecer sua casa com mantimentos, mesmo morando sozinho.

— Vou passar o Natal agora sem nada. Vai fazer dois meses que não ganho nem "um pila". Tenho que pagar a luz e vou tirar dinheiro de onde? — reclama.

Nascimento e outros colegas passaram a receber cestas básicas doadas pela Colônia de Pescadores Z5, obtidas com recursos da superintendência do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA). Os insumos, porém, não são suficientes para todo o mês.

— Fiquei 30 dias enjaulado na enchente. Perdi tudo. Só comecei a me reerguer com o dinheiro da pesca. Com essa restrição e sem o auxílio, está complicado. Mesmo ganhando "50 pila" por dia, já era algo. Agora nem isso — queixa-se o trabalhador, que está fazendo bicos como pedreiro durante o período em que não pode pescar.

Mais restrições

Durante a piracema, a pesca só é permitida com métodos específicos (vara, anzol) e somente para espécies cultivadas. Como a pesca predatória é crime ambiental, é essencial consultar a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) ou a Brigada Militar para as regras do período.

Entre as penalidades, o pescador que capturar uma espécie protegida corre o risco de ser preso em flagrante e responder a um inquérito por crime ambiental.

Entre os animais proibidos, está o bagre da espécie Genidens barbus. Um decreto de 2014 proíbe a captura, o transporte e a comercialização do animal. Contudo, segundo pescadores, o peixe chega a representar mais de 60% do total capturado nas águas do Guaíba.

Já a pesca de espécies exóticas, como carpa e tilápia, ainda está permitida.

Ajuda para reforma

Gilmar da Silva Coelho, presidente da Colônia de Pescadores Z5, na Ilha da Pintada. Jeff Botega / Agencia RBS

A Colônia de Pescadores Z5, na Ilha da Pintada, ajuda dezenas de trabalhadores ao longo do ano. No local, associados podem tirar dúvidas e pedir ajuda para se cadastrar em portais do governo.

Gilmar da Silva Coelho, presidente da entidade e também da Federação dos Pescadores e Aquicultores do Rio Grande do Sul (Fepars), diz conhecer todos os colegas pelo nome.

— São pessoas simples, humildes. Nem todo mundo tem celular moderno e sabe fazer cadastro com reconhecimento facial. Hoje em dia, para ir atrás de pagamentos, é preciso saber dessas coisas. Estamos aqui para ajudar — diz.

Depois da enchente, a própria colônia passou a precisar de ajuda. O prédio centenário da entidade ficou cheio de água. Desde então, alguns reparos foram feitos. Hoje, a principal demanda é a construção de um novo trapiche em frente ao local, onde barcos podem atracar.

Trapiche em frente ao local precisa ser reconstruído. Jeff Botega / Agencia RBS

— Recebemos doações para reativar nosso prédio, mas ainda falta fazer algumas coisas. A gente fazia peixe na taquara todo domingo. Era muito famoso. O pessoal chegava de barco para comer. Paramos com isso, mas queremos retomar essa atividade — completa Coelho.