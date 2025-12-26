Porto Alegre

Região das Ilhas
"Estou vendendo minhas coisas para sobreviver": na piracema, pescadores do Guaíba enfrentam atraso no seguro defeso

Durante período em que pesca é proibida para garantir reprodução dos animais, trabalhadores vivem de bicos e doações

Guilherme Gonçalves

