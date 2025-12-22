"Estava vivendo o auge": quem era o empresário de 26 anos que morreu após cair de jet-ski em Porto Alegre

Edie Anderson de Oliveira Barrero morava em Gravataí. Edie Imports / Divulgação

Pessoas próximas descrevem Edie Anderson de Oliveira Barrero como um empreendedor de destaque e um amigo sempre disposto a ajudar. O empresário morreu aos 26 anos após cair de um jet-ski em Porto Alegre. O corpo foi localizado no fim da manhã de domingo (21).

Barrero tinha duas lojas físicas da empresa própria, chamada Edie Imports, especializadas na venda de produtos da Apple: uma em Gravataí, aberta em 2023, e outra em Porto Alegre, inaugurada em maio. Ele também costumava fazer vídeos para promover o negócio no Instagram, onde tem 15,4 mil seguidores.

Antes de abrir o negócio, o jovem, que morava em Gravataí, na Região Metropolitana, foi professor de eletrônica. Segundo amigos, a vida de empreendedor começou por acaso. Barrero encontrou um celular que acreditava ter perdido e ficou com dois, pois já havia comprado um novo aparelho.

Decidiu, então, vender o antigo: fez anúncios e recebeu mensagens de vários interessados, o que lhe indicou um caminho para empreender.

— Começou em uma salinha, depois expandiu, abriu a segunda loja em Porto Alegre. Nas nossas últimas conversas, relatava estar muito feliz, com vários projetos e planos. Estava vivendo o auge da carreira como empresário — diz Ronaldo da Silva Reis, 27 anos, gerente de vendas e amigo da vítima.

Já Denis Oliveira Fernandes, 33 anos, relata ter conseguido dinheiro para abrir uma loja de roupa em Gravataí por meio de um empréstimo feito por Barrero. A amizade de cinco anos também foi fortalecida por projetos sociais em Gravataí, dedicados a crianças em vulnerabilidade social.

— Se não fosse ele, eu não teria minha loja. Só tenho a agradecer tudo o que fez por mim. É uma perda que não tem como acreditar. Nunca fez maldade para ninguém, estava sempre pelo certo, um exemplo de ser humano — comenta o amigo.

Em abril, o empresário contratou Henrique Salbego, 30 anos, para cuidar da produção dos vídeos da loja. Aos poucos, o trato profissional resultou em uma amizade entre os dois empreendedores.

— Em pouco tempo, já o considerava como um irmão. No lado profissional, buscava melhorias para atender clientes, buscando vender algo que realmente fazia sentido e não o mais caro. No particular, era uma pessoa que estava sempre querendo ajudar quem estava próximo. Era admirável a postura dele: o Edie era uma pessoa fora da curva — completa Salbego.

O velório e sepultamento do empresário ocorreram nesta segunda-feira (22) em Cachoeirinha, na Região Metropolitana.

O caso

O corpo de Edie Anderson de Oliveira Barrero foi encontrado por mergulhadores no fim da manhã de domingo em Porto Alegre. As buscas tiveram início após a informação de que um homem havia desaparecido ao cair de um jet-ski durante a madrugada.

As buscas foram feitas nas proximidades da área do Marina Jet Place, local onde teria ocorrido a queda. Três mergulhadores participaram dos trabalhos.