Estações de bombeamento voltam a operar após falta de luz; bairros ainda podem ter serviço de água afetado

As duas Estações de Bombeamento de Água Bruta (EBABs) São João e Moinhos de Vento — que foram paralisadas após falta de energia — voltaram a operar na noite desta segunda-feira (15).
Com a paralisação, nove Estações de Bombeamento de Água Tratada (EBATs) foram desligadas por falta de água para distribuição.
Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), o funcionamento das unidades está sendo restabelecido de forma gradual, à medida que a produção foi retomada.
O retorno do abastecimento ocorre aos poucos e pode levar mais tempo nas áreas mais altas e nos pontos mais distantes do sistema, com velocidade variável de acordo com o consumo na rede.
Entre as regiões afetadas estão bairros atendidos por nove estações de tratamento:
- Cristo Redentor
- Passo d’Areia
- Boa Vista
- Vila Ipiranga
- Vila Jardim
- Jardim São Pedro
- Vila Floresta
- Jardim Lindóia
- São Sebastião
- Jardim Itu-Sabará
- Jardim Planalto
- Sarandi
- Passo das Pedras
- Rubem Berta
- Chácara das Pedras
- Três Figueiras
- Protásio Alves
- Alto Teresópolis
- Mário Quintana
- Morro Santana
- Auxiliadora
- Bela Vista
- Mont'Serrat
- Moinhos de Vento
- São João
- Higienópolis