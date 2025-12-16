Estações de bombeamento voltam a operar após falta de luz; bairros ainda podem ter serviço de água afetado

Estação Moinhos ficou sem luz nesta segunda-feira. Alex Rocha / PMPA/Divulgação

As duas Estações de Bombeamento de Água Bruta (EBABs) São João e Moinhos de Vento — que foram paralisadas após falta de energia — voltaram a operar na noite desta segunda-feira (15).

Com a paralisação, nove Estações de Bombeamento de Água Tratada (EBATs) foram desligadas por falta de água para distribuição.

Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), o funcionamento das unidades está sendo restabelecido de forma gradual, à medida que a produção foi retomada.

O retorno do abastecimento ocorre aos poucos e pode levar mais tempo nas áreas mais altas e nos pontos mais distantes do sistema, com velocidade variável de acordo com o consumo na rede.

Entre as regiões afetadas estão bairros atendidos por nove estações de tratamento:

Cristo Redentor

Passo d’Areia

Boa Vista

Vila Ipiranga

Vila Jardim

Jardim São Pedro

Vila Floresta

Jardim Lindóia

São Sebastião

Jardim Itu-Sabará

Jardim Planalto

Sarandi

Passo das Pedras

Rubem Berta

Chácara das Pedras

Três Figueiras

Protásio Alves

Alto Teresópolis

Mário Quintana

Morro Santana

Auxiliadora

Bela Vista

Mont'Serrat

Moinhos de Vento

São João

Higienópolis