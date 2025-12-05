Porto Alegre

Zona Leste
Notícia

“Era um guri que ajudava todo mundo”, diz amigo de empresário que morreu atingido por hélice de lancha em Porto Alegre

Leonardo da Silva Couto, 30 anos, tinha uma lancheria na zona leste da Capital; acidente aconteceu nesta quinta-feira, nas Ilhas

Vinicius Coimbra

