Entenda a polêmica sobre a criação de "rua coberta" no Centro Histórico de Porto Alegre

Rua da Praia é uma das mais movimentadas de Porto Alegre. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Aprovado pela Câmara de Vereadores da Capital em dezembro, o projeto de lei que determina a criação de uma rua coberta na Andradas, em Porto Alegre, está sob análise da prefeitura.

A medida, que prevê a instalação de uma cobertura na tradicional via da cidade, determina estudos posteriores para definir pontos como extensão, localização ou modelo de estrutura a ser construída, mas já provoca controvérsia. Comerciantes entendem que a iniciativa pode ampliar o interesse turístico no Centro Histórico, mas há urbanistas que veem um possível impacto negativo na paisagem da região histórica. A prefeitura tem até o dia 9 de janeiro para sancionar ou vetar a proposta.

O texto formulado pelo vereador Mauro Pinheiro (PP) argumenta que o objetivo é "proporcionar proteção contra intempéries aos pedestres" e "estimular o comércio local e o turismo". O trecho coberto, de acordo com a legislação, viria a ser palco de eventos culturais, educativos e comunitários.

O projeto de lei não traz informações sobre a extensão da cobertura, localização exata, custos envolvidos ou tipo de estrutura a ser implantada. Um dos artigos estabelece que caberia ao Executivo realizar "estudos técnicos e financeiros" para viabilizar a novidade, desenvolver e aprovar o projeto arquitetônico e firmar parcerias com a iniciativa privada e entidades civis, entre outros interessados, a fim de captar recursos e promover uma gestão compartilhada do espaço. Também seriam realizadas audiências públicas para "garantir a participação da sociedade no desenvolvimento e na implantação" da cobertura.

A ideia é considerada bem-vinda pelo diretor institucional do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha), o empresário Edemir Simonetti.

Já temos um polo gastronômico na Andradas, que, bem organizado, pode se tornar um grande polo de turismo. É um projeto de impulsionamento e acolhimento turístico, dentro de um processo de valorização do Centro Histórico. Seria algo especial. EDEMIR SIMONETTI Diretor institucional do Sindha

O empresário sustenta que eventuais implicações da obra, como horário de funcionamento dos estabelecimentos contemplados, poderiam ser negociadas de forma conjunta por prefeitura, comerciantes e moradores.

Mas a possibilidade de que parte da rua mais tradicional da Capital ganhe uma espécie de "teto" também desperta inconformidades. Professora da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e conselheira da seção gaúcha do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RS), Clarice Misoczky Oliveira considera que haveria alternativas melhores à cobertura da Andradas.

Do ponto de vista da paisagem, não me parece fazer sentido uma cobertura fixa numa parte histórica da cidade. Para eventos efêmeros, estruturas temporárias são mais interessantes do ponto de vista urbanístico. Temos uma rua coberta no Centro Histórico já, que não apresentou os efeitos esperados na época da sua criação. CLARICE MISOCZKY Conselheira da seção gaúcha do Instituto de Arquitetos do Brasil

A urbanista faz referência à chamada Rua 24 Horas, entre a Andradas e a Andrade Neves, uma via coberta que deveria funcionar ininterruptamente — mas nunca conseguiu cumprir o objetivo acalentado desde o final dos anos 1990. Hoje, parte dos espaços comerciais da Travessa Acilino de Carvalho (seu nome oficial) está fechada e há falhas no piso.

Rua 24 Horas, localizada no centro da Capital Bruno Todeschini / Agencia RBS

Autor da ideia, o vereador Mauro Pinheiro diz que se inspirou em atrações semelhantes existentes em cidades turísticas como Gramado. Ele contesta as críticas de que a construção poderia descaracterizar o coração da Capital.

Queremos ouvir inclusive quem é contra para conciliar, mas penso que é importante promover o desenvolvimento. Gramado sempre tem gente circulando. Em Porto Alegre, tem época em que fica frio. Poderíamos ter um espaço protegido, com aquecedores, por exemplo. É preciso criar ambientes que atraiam as pessoas. MAURO PINHEIRO Vereador autor da ideia

Pinheiro teve uma reunião nesta terça-feira (23) na Secretaria de Desenvolvimento Econômico para discutir possíveis desdobramentos da proposta e facilitar a chance de sanção pelo prefeito Sebastião Melo. O vereador entende que os detalhes da estrutura devem ser definidos apenas após uma ampla discussão com comerciantes, administração municipal e população em geral.

Presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas/POA), Arcione Piva afirma que a entidade é favorável à intervenção, mas defende uma discussão técnica sobre a viabilidade:

— Somos favoráveis, mas é preciso conversar com os lojistas, definir o local. É prematuro ainda saber que resultado daria, mas, como ideia, agrada pela possibilidade de ajudar não só o comércio da parte coberta, mas de todo o entorno.

A comunicação da prefeitura da Capital informa que o projeto deve ser avaliado até 9 de janeiro por Melo. Ao final desse prazo, deve decidir se veta ou sanciona a proposta. Também pode silenciar a respeito da medida, o que, na prática, também a colocaria em vigor. Como a iniciativa tem implicações sobre diferentes áreas, como patrimônio histórico e mobilidade, está sendo avaliada por diferentes setores da gestão municipal.

Outras ruas cobertas

Outras cidades têm exemplos de ruas com cobertura. Veja algumas delas

Curitiba

Um dos pontos turísticos da capital paranaense, no coração da cidade, a chamada Rua 24 Horas foi criada em 1991 e inspirou a iniciativa porto-alegrense. Chama a atenção pela estrutura de arcos metálicos, com vidro e aço, e as opções de gastronomia, serviços e turismo. Conforme o site oficial, atualmente não funciona 24h.

Gramado

Localizada no centro da cidade, a chamada Rua Coberta reúne restaurantes, cafés, e lojas ao longo de cem metros de extensão. Também recebe eventos e manifestações culturais, como parte da programação do Festival de Cinema. Com uma cobertura de acrílico, é destinada exclusivamente a pedestres.

Gravataí