Empresas interessadas em assumir lojas do Viaduto Otávio Rocha já podem enviar propostas à prefeitura; saiba as regras e os valores

Vencedora da disputa poderá explorar 29 espaços comerciais. Duda Fortes / Agencia RBS

Empresas interessadas em assumir a gestão das lojas do Viaduto Otávio Rocha, no centro de Porto Alegre, já podem enviar suas propostas à prefeitura. Ganhará a permissão de uso quem der o maior valor em um leilão em que os lances partem de R$ 67,8 mil. A escolhida pagará um aluguel mensal por todos os espaços, podendo sublocá-los a outros negócios (veja as regras abaixo).

A prefeitura promete entregar a obra de revitalização do viaduto ainda este ano. Quem vencer a disputa ganhará 270 dias de isenção do aluguel (cerca de nove meses). Será opção da empresas repassar esse incentivo também aos sublocatários, diz o secretário municipal de Planejamento e Gestão, Cezar Schirmer.

— O empreendedor terá custos com instalações, então é importante esse período de isenção. Ele poderá negociar com eventuais sublocatários uma isenção também. Antes mesmo de publicarmos o edital, já fomos procurados por diversas empresas interessadas. Vamos recolocar esse grande espaço à disposição da população de Porto Alegre e também de visitantes que vêm conhecer nossa cidade — diz Schirmer.

Regras

A permissão de uso vale para 29 pontos comerciais, depósitos, sanitários e 12 parklets a serem instalados pela prefeitura junto ao passeio público. O contrato será de cinco anos, renovável por igual período. O valor do aluguel por todos esses espaços do viaduto está fixado em R$ 33,9 mil. A fins de comparação, esse é quase o mesmo preço do aluguel para a maior loja do Mercado Público.

Segundo Schirmer, o vencedor deverá realizar, no mínimo, quatro eventos culturais por ano no viaduto. Outra regra estabelecida é que as lojas deverão ficar abertas, no mínimo, até as 22h. Segundo a prefeitura, o foco das operações deverá ser em gastronomia, com bistrôs, choperias e cafeterias; atividades culturais, como livrarias e galerias; e inovação, sugerindo que se atraia startups para o local.

As propostas podem ser enviadas no Portal de Compras Públicas a partir desta terça-feira (23) até o dia 22 de janeiro. O edital com todas as regras foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa). O processo de construção do edital foi conduzido pela Diretoria de Patrimônio, ligada à Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio (Smap).

— Estamos avançando em um modelo que alia preservação histórica, gestão eficiente e desenvolvimento econômico do coração urbano e cultural de Porto Alegre — afirma o diretor de Patrimônio de Porto Alegre, Tomás Holmer.

Manutenção e segurança

A prefeitura diz que ainda será ela a responsável por garantir a manutenção e a segurança da estrutura física do Viaduto Otávio Rocha. Antes da obra, o local estava sujo, pichado e com infiltrações.

Pedestres evitavam caminhar pela parte de baixo devido à sensação de insegurança. Pessoas em situação de rua usavam o viaduto como abrigo.

— Eu era abordada por muitos moradores de rua. Uma vez, quando ia ao mercado, perto de anoitecer, fui assaltada chegando na Fernando Machado. Ele segurava uma faca e me disse para passar tudo que eu tinha. Voltei para casa sem bolsa, documentos e até sem meu carrinho de compras. Desde então, passei a evitar esse caminho — diz Vânia Teixeira, 68 anos, moradora da Rua Jerônimo Coelho.

A prefeitura chegou a prometer um posto da Guarda Civil Metropolitana (antiga Guarda Municipal) no viaduto. Depois, disse que instalaria uma central de videomonitoramento em um dos espaços das lojas. Agora, o secretário Schirmer diz que não haverá mais um posto físico com agentes no local.

Assim estava o viaduto antes da obra:

Como está a obra

Para entregar a obra ainda este ano, o ritmo dos trabalhos ficou mais acelerado nas últimas semanas. Operários da empresa Concrejato, responsável pelo serviço, têm atuado até aos domingos.

Na semana passada, foram finalizados os calçamentos nas esquinas da Borges de Medeiros com a Jerônimo Coelho. Na parte do viaduto que fica junto à Fernando Machado, tapumes foram recuados para liberar parte da calçada para os pedestres.

Também chama atenção a nova luz cênica do viaduto. À noite, os pilares e as portas das lojas estão iluminados por lâmpadas de cor quente. Os postes históricos também foram reativados.