Do shopping ao comércio popular: os presentes mais pedidos ao Papai Noel em Porto Alegre

Nas últimas semanas, Paulo Dutra, 68 anos, e Diego Fraga, 45, vêm desempenhando uma função em comum em Porto Alegre. Vestidos de vermelho, atendem crianças ansiosas pelo contato direto com o Papai Noel às vésperas do Natal. Apesar de incorporarem o mesmo personagem, vivem experiências diferentes: em um dos principais shoppings da Capital, Dutra ouve pedidos como celulares, tablets ou bebês reborn, enquanto Fraga, que atua em um centro popular de compras, quase não escuta solicitações.

— Aqui as crianças pedem muito abraço. Às vezes, ficam tempo abraçadas, quietinhas. Há muitas que são bem carentes, então nem pensam em pedir brinquedo. A grande maioria não pede nada — explica o Bom Velhinho do Pop Center, localizado no Centro Histórico.

A seis quilômetros dali, na Zona Norte, Dutra completa seu 12º ano como Papai Noel do Shopping Iguatemi — o primeiro de grande porte da cidade. Começou a incorporar o ícone natalino ainda jovem, aos 42 anos, devido a uma promessa feita a si mesmo. Quando se tornasse avô, compraria a tradicional roupa alvirrubra para animar as festas familiares. Como ganhou netos muito cedo, logo passou a distribuir presentes. Primeiro em casa, depois em celebrações de caridade e, por fim, de forma profissional.

Hoje, ocupa um dos postos mais cobiçados pelos Noéis gaúchos: uma enorme poltrona vermelha, rodeada por árvores crivadas de luzinhas e por brinquedos. Veste um traje feito de veludo alemão — tecido conhecido pela textura macia e pelo brilho — decorado com detalhes dourados, bota preta e a célebre touca. A barba, real, é aparada durante o auge do verão, por conta do calor, e cultivada a partir de março até chegar a dezembro em sua plenitude.

Embora as demandas infantis mais frequentes sejam iPhones, videogames, bonecas ultrarrealistas e animais de estimação (bolas de futebol também voltaram a ficar em alta), engana-se quem acredita que o Natal de shopping se resuma a uma espécie de frenesi consumista. As súplicas que mais marcaram Dutra não podiam ser alcançadas com dinheiro. Em 7 de novembro do ano passado, por exemplo, surpreendeu-se quando se aproximou dele não uma criança, mas uma mulher na faixa dos 40 anos.

— Acho que o presente que eu quero é impossível para o senhor me dar — sussurrou ela.

Foi tomado por outro sobressalto quando perguntou o que era.

— Um pulmão — completou a visitante, à espera de um transplante.

Dutra olhou por cima dos óculos e propôs um acordo: ambos rezariam ao longo dos próximos dias pela disponibilidade do órgão.

No dia 18 de dezembro, o marido dela voltou ao shopping para me contar que havia recebido um pulmão novo apenas cinco dias depois de ter feito o pedido. Falou pra todo mundo no hospital que o Papai Noel tinha conseguido. Fiquei muito emocionado. PAULO DUTRA Papai Noel do Iguatemi

Em mais de uma década na função, guardou muitos outros momentos na lembrança, como a menina cega que pediu para tocar-lhe o rosto "para conhecer o Papai Noel". Depois de alguns segundos com a palma da mão estendida, virou-se para a mãe e afirmou:

— O Papai Noel está chorando.

Emoção e resgate do espírito natalino

Theron, de um ano e meio, venceu o medo para ganhar pipoca e pirulito do Noel do Pop Center. Jonathan Heckler / Agencia RBS

No Pop Center, Diego Fraga faz neste ano sua estreia como Noel. Os lojistas resolveram retomar a tradição de contar com um Bom Velhinho de carne e osso, e não apenas uma estátua, como nos Natais mais recentes, para ajudar a atrair público. Como havia pouco recurso disponível para contratar alguém, recorreram a um corretor da construtora que administra o local.

Comprou uma fantasia de tecido sintético que, depois da primeira lavada, desbotou e manchou as mangas felpudas, o colarinho e a barra da calça — transformando as partes brancas em cor de rosa. Como a barba postiça incomoda um pouco, puxa ela para o queixo quando não há crianças à vista. Quando aparece alguma, rapidamente retorna o adereço ao local apropriado.

Pouco importa para as crianças. Muitas se deleitam com os brindes que são sorteados em alguns momentos da semana por meio de uma roleta, mas a maioria só quer mesmo chegar perto e dar um abraço. Vão embora com um sorriso e uma guloseima, como uma pipoca de saquinho ou um pirulito. Para algumas, é a primeira vez em que deparam com a figura do Papai Noel. Por isso, Theron Moraes da Silva, de um ano e meio, relutou em se aproximar do homem de vermelho na tarde do dia 18 de dezembro.

— Vai lá! — dizia a mãe, Marileia Pereira Moraes, 31 anos.

Foi preciso Fraga estender um pacote de pipoca para o pequeno criar coragem e cambalear até Fraga, pegar o quitute e ganhar um afago. Em seguida, repetiu o feito para pegar um pirulito.

Como não tem filhos, o corretor afirma que a experiência de vestir a roupa vermelha pela primeira vez lhe trouxe uma nova perspectiva.

Tenho visto as coisas de um jeito diferente agora. O contato com as crianças me deixou mais afetivo, emotivo. É um ponto de vista que eu não tinha. DIEGO FRAGA Papei Noel do Pop Center

Poucos dias antes, essa emoção havia se tornado mais intensa quando se aproximou dele o pai de um menino de cerca de 15 anos. O homem explicou que gostaria muito de dar um presente de Natal para o adolescente, mas não tinha dinheiro. Fraga dispunha de uma peça de roupa, um calção, que seria sorteada na roleta. Resolveu não dar margem para o azar e entregou o brinde ao pai.

— Ele quase chorou na minha frente — recorda.

O Papai Noel popular puxa para baixo o cinto preto, que já estava na altura do peito ("ele vai subindo, quando eu vejo está aqui em cima", explica), ajeita a barba postiça e avalia que ali ninguém se importa com a qualidade da roupa do Papai Noel ou com o valor dos brindes cedidos pelos próprios lojistas.