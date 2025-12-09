Dmae projeta concluir segundo trecho do dique do Sarandi até o Natal

A obra inclui a recomposição do núcleo do dique com argila compactada e malhas de reforço do solo. Alex Rocha / PMPA / Divulgação

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) projeta concluir até o Natal as obras no trecho 2 do dique do Sarandi, na zona norte de Porto Alegre. A estrutura foi atingida pela enchente de 2024 e passa por reconstrução em um segmento de 360 metros, dos quais mais de 200 metros já estão finalizados.

A intervenção ocorre na região do campo da Nova Brasília, local onde o dique rompeu no ano passado. A obra inclui a retirada dos materiais depositados de forma emergencial após a enchente e a recomposição do núcleo do dique com argila compactada e malhas de reforço do solo.

Segundo o diretor-presidente do Dmae, Vicente Perrone, esta etapa restabelece a capacidade de proteção do sistema:

— Hoje a proteção ali é 100%. Posso dizer que, com 5m80cm, a gente pode ter chuvas próximas às de 2024 que não vão causar problema nenhum.

Trechos 1 e 3

O trecho 1 do dique, localizado entre as casas de bomba 9 e 10, foi finalizado em janeiro. A entrega dessa fase permitiu direcionar os esforços para os pontos mais afetados pela enchente.

— A partir dali, direcionamos o trabalho para o ponto que apresentou maior fragilidade na enchente de 2024 — completa Perrone.

Com o avanço no trecho 2, o próximo passo envolve o trecho 3, que permanece ocupado por cerca de 500 famílias. A remoção é conduzida pelo Departamento Municipal de Habitação (Demhab), e depende do andamento de programas habitacionais federais para permitir o início das frentes de obra.