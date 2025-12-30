Dmae assume operação de casa de bombas da Trensurb para reforçar drenagem na zona norte de Porto Alegre

Instalação da nova subestação e dos painéis definitivos está prevista para janeiro. Alex Rocha / PMPA/Divulgação

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) vai assumir a operação da casa de bombas da Trensurb, que fica entre a Avenida Sertório e a Rua Voluntários da Pátria, um dos pontos mais sensíveis de alagamentos na zona norte de Porto Alegre.

A autorização foi formalizada em termo de cooperação entre a prefeitura e a empresa federal. Na prática, o Dmae passa a atuar diretamente na operação do sistema, com técnicos, operadores e equipamentos, especialmente em períodos de chuva forte.

A casa de bombas é estratégica não só para proteger os trilhos do trem, mas também para a drenagem da Voluntários da Pátria e da alça viária da região. A manutenção dos equipamentos continua sendo responsabilidade da Trensurb.

O acordo também prevê, caso haja condição técnica, a instalação do sistema de telemetria do Dmae, que permite o monitoramento remoto do funcionamento das bombas e do nível da água, agilizando decisões em situações de risco.

As bombas foram atingidas pela enchente de maio de 2024 e ainda operam em caráter emergencial. A reconstrução da estrutura já foi concluída, e a instalação da nova subestação e dos painéis definitivos está prevista para janeiro.

