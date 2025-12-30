Porto Alegre

Dmae assume operação de casa de bombas da Trensurb para reforçar drenagem na zona norte de Porto Alegre

Local é estratégico para proteger os trilhos do trem e para a drenagem da Voluntários da Pátria e da alça viária da região. Estrutura foi atingida pela enchente de 2024

Airton Lemos

