Dez vereadores da base aliada de Melo declaram voto contrário ao projeto de revisão do IPTU

Um grupo de 10 vereadores da base aliada ao prefeito Sebastião Melo declarou voto contrário ao projeto de revisão da planta de valores do IPTU. A proposta começou a tramitar na terça-feira (2).
O bloco é formado pelos vereadores do PL, PP, Novo e Cidadania e equivale à quase metade do núcleo de apoio governista na Câmara.
O descontentamento desse grupo de vereadores já havia sido adiantado por Zero Hora. A declaração conjunta de voto contrário foi acertada em reunião nesta sexta-feira (5) e formalizada em nota oficial.
"O projeto de reajuste do IPTU eleva a carga tributária sobre uma parcela significativa da população da Capital e, da forma como foi proposto, possibilita aumentos futuros e desenfreados por decreto. O bloco alerta para a falta de transparência, uma vez que não foram apresentados, de forma clara, os imóveis impactados nem os valores que os cidadãos de Porto Alegre passarão a pagar", diz trecho do comunicado.
A nota é assinada pelos seguintes vereadores:
- Ramiro Rosário (NOVO)
- Tiago Albrecht (NOVO)
- Marcos Filippi Garcia (CID)
- Alexandre Bobadra (PL)
- Coronel Ustra (PL)
- Jesse Sangalli (PL)
- Comandante Nádia (PL)
- Mauro Pinheiro (PP)
- Mariana Lescano (PP)
- Vera Armando (PP)
A posição contrária dos parlamentares dificulta a aprovação do projeto na Câmara. Para que as novas regras tenham validade em 2026, a proposta precisa ser aprovada até o final do ano.
A base aliada é formada por 23 dos 25 vereadores. Sem os integrantes de PP, PL, Novo e Cidadania, o governo terá de buscar votos na oposição (PT, PSOL e PCdoB) para aprovar o projeto.
Detalhes da proposta
Apresentado na terça-feira (2) pelo prefeito Sebastião Melo, o projeto de lei muda as regras para a definição da Planta Genérica de Valores Imobiliários (PGV), que serve de base para calcular o IPTU da Capital.
Conforme a prefeitura, a revisão provocaria aumento do tributo para 46 mil imóveis, o equivalente a 5% das edificações da Capital. Outros 174 mil imóveis (20%) terão redução no valor do imposto. O governo municipal não divulgou quais são esses imóveis. De acordo com a Secretaria da Fazenda, a grande maioria dos que terão elevação no imposto tem valor superior a R$ 700 mil.
A prefeitura calcula que vai arrecadar R$ 17,3 milhões a mais por ano com a revisão e afirma que o valor será usado para compensar benefícios fiscais que já existem ou que vão ser implementados, como a isenção de IPTU para imóveis do Centro Histórico e do 4º Distrito.
Por lei, o chefe do Executivo da Capital é obrigado a enviar à Câmara uma proposta de revisão da planta do IPTU no primeiro ano da gestão.
Leia a íntegra da nota dos vereadores
"Os vereadores do Bloco da Direita da Câmara Municipal de Porto Alegre manifestam posição contrária a qualquer projeto que acarrete em aumento de imposto. O projeto de reajuste do IPTU eleva a carga tributária sobre uma parcela significativa da população da Capital e, da forma como foi proposto, possibilita aumentos futuros e desenfreados por decreto. O bloco alerta para a falta de transparência, uma vez que não foram apresentados, de forma clara, os imóveis impactados nem os valores que os cidadãos de Porto Alegre passarão a pagar.
Com base em seus princípios, da defesa da livre iniciativa, da redução do Estado e da diminuição de impostos, os vereadores declaram VOTO CONTRÁRIO ao aumento do IPTU. Segundo o grupo, a medida é desnecessária diante da atual expansão econômica da cidade, especialmente no setor da construção civil, que já vem elevando a arrecadação municipal sem novos aumentos de tributos.
Para reduzir os danos caso a proposta seja aprovada, os parlamentares já apresentaram emendas com objetivo de mitigar os impactos sobre a população e propuseram a revogação da obrigatoriedade da revisão do IPTU a cada quatro anos, medida que hoje obriga o município a reajustar o tributo periodicamente.
Além disso, o Bloco da Direita apresentou alternativas para a Prefeitura de Porto Alegre, que incluem corte de despesas, suspensão de benefícios e revisão de aumentos salariais na Administração Pública. Os vereadores reafirmam seu compromisso com a responsabilidade fiscal, o incentivo à atividade econômica e a defesa de uma cidade que avance reduzindo a carga tributária e não ampliando-a."