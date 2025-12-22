Inmet alerta para "perigo potencial" de tempestade em todo o Rio Grande do Sul

Comunicado aponta "alta" possibilidade de chuva, raios e vento. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Alerta amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica "perigo potencial" de tempestade em todo o Rio Grande do Sul até as 10h de terça-feira (23).

As rajadas de vento podem variar entre 40 km/h e 60 km/h, conforme o Inmet. Já o volume de chuva pode chegar aos 50 milímetros, e há a possibilidade de queda de granizo.

Apesar do cenário meteorológico, o Inmet considera baixo o risco de cortes na rede de energia elétrica e alagamentos.

Área em amarelo tem alerta para tempestade até as 10h de terça-feira. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Alerta laranja na Região Metropolitana

Às 15h desta segunda-feira (22), a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta laranja, que significa "risco alto", de chuva, vento e raios em Porto Alegre e na Região Metropolitana. O comunicado é válido até as 17h.

A situação meteorológica representa, ainda, alto risco de destelhamentos, conforme o órgão estadual.

Tempestade na Metade Oeste

Área em laranja tem alerta para tempestade até as 18h de terça-feira. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

À meia-noite de terça-feira (23), entra em vigor um alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia que aponta para "perigo" de tempestade em parte da metade oeste do Estado até as 18h.

O comunicado, que abrange Região Central, Norte, Missões, Campanha, Fronteira Oeste, Noroeste e parte Região Norte, indica para possibilidade de rajadas de vento entre 60 km/h e 100 km/h. Nestas áreas, o volume de chuva pode chegar aos 100 milímetros.

Há risco de alagamento, queda de árvores, cortes na rede elétrica e estragos em plantações.

Classificação dos alertas da Defesa Civil

Alerta amarelo

Significado: risco moderado

risco moderado Quando é enviado: é emitido quando há previsão de uma situação meteorológica que tem potencial de tornar-se perigosa

Alerta laranja

Significado: risco alto

risco alto Quando é enviado: é emitido no caso de haver previsão de uma situação meteorológica perigosa

Alerta vermelho

Significado: risco muito alto

risco muito alto Quando é enviado: é emitido no caso de haver previsão de uma situação meteorológica de grande perigo e de intensidade excepcional com grande probabilidade de ocorrências com riscos de danos materiais, integridade física e até mesmo à vida

Recomendações em caso de risco

Para orientar as ações dos órgãos competentes, é encaminhado junto com o alerta um documento que contém recomendações de ações de preparação. Além disso, a própria cor do alerta traz indicações de como agir frente à situação. Consulte as recomendações para cada tipo de alerta:

Alerta amarelo (risco moderado): a orientação é para a entidade monitorar as possíveis evoluções das condições meteorológicas e alertas e para não correr riscos desnecessários

a orientação é para a entidade monitorar as possíveis evoluções das condições meteorológicas e alertas e para não correr riscos desnecessários Alerta laranja (risco alto): a orientação é para a entidade manter-se vigilante e informada das condições meteorológicas previstas. Também é recomendado que siga os conselhos das autoridades e para ficar preparado para a tomada de uma ação de emergência, caso seja necessário

a orientação é para a entidade manter-se vigilante e informada das condições meteorológicas previstas. Também é recomendado que siga os conselhos das autoridades e para ficar preparado para a tomada de uma ação de emergência, caso seja necessário Alerta vermelho (risco muito alto): o indicativo é de que a entidade mantenha-se atenta sobre as informações dos alertas e para que siga as instruções e conselhos das autoridades. Também é recomendado que haja preparação para uma tomada de ação de emergência.

Orientações da Defesa Civil em caso de alerta laranja