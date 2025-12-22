Inmet alerta para "perigo potencial" de tempestade em todo o Rio Grande do Sul

Alerta amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica "perigo potencial" de tempestade em todo o Rio Grande do Sul até as 10h de terça-feira (23).
As rajadas de vento podem variar entre 40 km/h e 60 km/h, conforme o Inmet. Já o volume de chuva pode chegar aos 50 milímetros, e há a possibilidade de queda de granizo.
Apesar do cenário meteorológico, o Inmet considera baixo o risco de cortes na rede de energia elétrica e alagamentos.
Alerta laranja na Região Metropolitana
Às 15h desta segunda-feira (22), a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta laranja, que significa "risco alto", de chuva, vento e raios em Porto Alegre e na Região Metropolitana. O comunicado é válido até as 17h.
A situação meteorológica representa, ainda, alto risco de destelhamentos, conforme o órgão estadual.
Tempestade na Metade Oeste
À meia-noite de terça-feira (23), entra em vigor um alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia que aponta para "perigo" de tempestade em parte da metade oeste do Estado até as 18h.
O comunicado, que abrange Região Central, Norte, Missões, Campanha, Fronteira Oeste, Noroeste e parte Região Norte, indica para possibilidade de rajadas de vento entre 60 km/h e 100 km/h. Nestas áreas, o volume de chuva pode chegar aos 100 milímetros.
Há risco de alagamento, queda de árvores, cortes na rede elétrica e estragos em plantações.
Classificação dos alertas da Defesa Civil
Alerta amarelo
- Significado: risco moderado
- Quando é enviado: é emitido quando há previsão de uma situação meteorológica que tem potencial de tornar-se perigosa
Alerta laranja
- Significado: risco alto
- Quando é enviado: é emitido no caso de haver previsão de uma situação meteorológica perigosa
Alerta vermelho
- Significado: risco muito alto
- Quando é enviado: é emitido no caso de haver previsão de uma situação meteorológica de grande perigo e de intensidade excepcional com grande probabilidade de ocorrências com riscos de danos materiais, integridade física e até mesmo à vida
Recomendações em caso de risco
Para orientar as ações dos órgãos competentes, é encaminhado junto com o alerta um documento que contém recomendações de ações de preparação. Além disso, a própria cor do alerta traz indicações de como agir frente à situação. Consulte as recomendações para cada tipo de alerta:
- Alerta amarelo (risco moderado): a orientação é para a entidade monitorar as possíveis evoluções das condições meteorológicas e alertas e para não correr riscos desnecessários
- Alerta laranja (risco alto): a orientação é para a entidade manter-se vigilante e informada das condições meteorológicas previstas. Também é recomendado que siga os conselhos das autoridades e para ficar preparado para a tomada de uma ação de emergência, caso seja necessário
- Alerta vermelho (risco muito alto): o indicativo é de que a entidade mantenha-se atenta sobre as informações dos alertas e para que siga as instruções e conselhos das autoridades. Também é recomendado que haja preparação para uma tomada de ação de emergência.
Orientações da Defesa Civil em caso de alerta laranja
- Considere ajustar sua rotina para evitar estar exposto durante os fenômenos
- Caso vá sair, feche sua casa, e informe-se sobre as condições dos trajetos que geralmente utiliza
- Durante os temporais, mantenha-se abrigado
- Abrigue e/ou solte guias e corrente dos animais domésticos antes de sair de casa, mantendo-os no pátio
- Avalie o local onde irá estacionar seu veículo (presença de placas, árvores e postes)
- Se você mora em locais com histórico de alagamentos/inundações/deslizamentos de terra, informe-se junto à Defesa Civil municipal se é necessário sair dessas áreas de risco
- Mantenha preparado um kit (documentos, muda de roupas, medicamentos, garrafa de água, etc) para sair imediatamente, caso necessário
- Busque informações sobre o Plano de Contigência da sua cidade e os riscos aos quais você pode deixar exposto, e siga as orientações locais sobre como agir