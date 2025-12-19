Porto Alegre

Centro Histórico
Notícia

De pichações a ambulantes irregulares ocupando bancos de concreto: Praça XV, recém-revitalizada, volta a ser alvo de vandalismo

Prefeitura de Porto Alegre investiu R$ 601 mil para embelezar o espaço público. Porém, apenas quatro meses depois do fim da obra, já é necessária uma nova manutenção. Executivo diz que fará reparos na próxima semana

Guilherme Gonçalves

