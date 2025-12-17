Porto Alegre

Criado há 118 anos, segundo restaurante mais antigo do RS abrirá unidade no bairro Moinhos de Vento; veja como será

Empresário está investindo R$ 2 milhões para adaptar casarão histórico. Local terá o dobro do tamanho da loja do Mercado Público. Frutos do mar seguem o carro-chefe do cardápio

Guilherme Gonçalves

