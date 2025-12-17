Criado há 118 anos, segundo restaurante mais antigo do RS abrirá unidade no bairro Moinhos de Vento; veja como será

Nova operação ficará em ponto deixado por outro restaurante de culinária portuguesa. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Quase 120 anos depois, um dos estabelecimentos mais tradicionais de Porto Alegre ganha uma filial. Fundado em 1907 no Mercado Público, o Naval irá abrir as portas na Rua Hilário Ribeiro, no bairro Moinhos de Vento, a partir de janeiro de 2026.

A vontade dos sócios do Naval em colocar em operação uma loja fora do Mercado Público surgiu há mais de uma década. Os planos, contudo, foram adiados em razão do incêndio do Mercado em 2013, à pandemia e à enchente que atingiu o restaurante em 2024. Neste ano, Jader Gomes, dono da operação, começou a finalmente negociar pontos em bairros de Porto Alegre. Chegou a olhar imóveis no Auxiliadora, no Floresta e no Jardim Europa.

— Acabamos optando pelo Moinhos de Vento. Sempre olhamos com bons olhos a cena gastronômica do bairro. A localização é ótima e viemos para somar. Serviremos coisas que ainda não tem hoje em Porto Alegre e que gostaríamos que o público tivesse acesso. Teremos ingredientes importados de Portugal e da Espanha — diz Gomes.

Arquitetura do além-mar

O carro-chefe do novo restaurante continuará sendo frutos do mar, entre eles sardinha, bacalhau, linguado e outros clássicos do Naval preparados, agora, também na brasa. A grande diferença ficará por conta do ambiente, que terá o dobro do tamanho da loja do Mercado Público. O ponto na Hilário Ribeiro fica ao lado de uma unidade do Press.

Pouca coisa da antiga operação será aproveitada. Entre elas, está um calçamento de pedras portuguesas, um bar e o deque na rua. O projeto foi desenhado pelo escritório Arch Due Arquitetura, que durante a enchente ajudou o Naval de forma gratuita na reconstrução da loja do Mercado Público. Na ocasião, decorações de madeira foram trocadas por cerâmicas que imitam o material e balcões de inox deram lugar a estruturas de concreto.

Do lado de fora, a fachada terá painéis ripados de madeira e mesas para clientes. Dentro, a decoração do novo Naval seguirá com elementos em branco e azul, cores que remetem à estética marítima. No meio do restaurante, haverá um jardim; e nos fundos uma área privativa para evento. Ao total, a operação comportará até 170 clientes ao mesmo tempo.

Em busca de um novo público

O público do Naval do Mercado Público é, na sua maioria, formado por empresários e políticos que dispõem de mais de uma hora de intervalo para almoçar.

— Ainda seguiremos fortes no Mercado Público, foi onde nascemos. Até pouco tempo, o pessoal não tinha muito orgulho de dizer que vinha ao Mercado Público. As pessoas buscavam apenas preços baixos. Hoje, tornou-se uma cena cultural de Porto Alegre, um motivo de orgulho — completa o sócio do Naval.

À noite, o movimento no Centro fica escasso. A clientela, então, se desloca para outros bairros. Com a nova operação, Gomes quer atrair um novo público: o de moradores — e a região do Moinhos conta com muitos. O poder aquisitivo deles e a movimentação na calçada também foi um fator decisivo na escolha pelo ponto.

Estão sendo investidos R$ 2 milhões em equipamentos e na obra, que deve ficar pronta no início de janeiro. A inauguração total, contando a área de eventos, ocorrerá em abril. Com 32 funcionários, o estabelecimento abrirá todos os dias da semana das 11h às 23h.

— O restaurante fica em uma parte anexa de uma mansão antiga. A parte que ocuparemos era usada no passado como estalagem de cavalos. São adaptações que envolvem muita obra civil nessa parte da duplicação do restaurantes. Queremos entregar algo sem precedentes para o Moinhos. Já que esperamos tanto tempo para isso, tem que ficar bom — diz o sócio do Naval.

Adega e objetos históricos

Gomes pretende levar parte dos artefatos que estão no Naval do Mercado Público para o Moinhos, como fotos, objetos e placas de homenagens de clientes ilustres do estabelecimento original, como o músico Lupicínio Rodrigues e o jornalista e político Glênio Peres. Não serão tantos itens porque muitos se perderam na enchente, lamenta o empresário.

O restaurante contará com uma adega com mais de 400 rótulos de vinhos e espumantes, além de uma parte de armazém para vender produtos como licores portugueses e espanhóis, embutidos, sardinhas e pratos para o cliente finalizar em casa.

Jader Gomes, empresário e proprietário do Naval. Jonathan Heckler / Agencia RBS

História

No Mercado Público, as paredes do Naval ajudam a preservar a memória do restaurante. Localizado nas lojas 91 e 93, o espaço de 70 metros quadrados conta com 15 funcionários e 85 lugares para os clientes. O estabelecimento foi fundado por imigrantes holandeses, mas já pertenceu a italianos e portugueses.

No começo, o Naval atuava como distribuidor de alimentos, além de também ser um bar para pescadores.

— Naquela época, os produtos não podiam ficar guardado vários dias como é hoje, sem estragar. As pessoas compravam peixe e leite todos os dias. Quando isso começou a mudar, o Mercado Público se tornou um reduto da boemia porto-alegrense. O Cais era muito ativo. E o Naval recebia esse público na década de 1940 — lembra o gestor do Mercado Público, Ronaldo Pinto Gomes.

Desde 2005, está com a família de Jader Gomes, que veio de Santo Antônio da Patrulha para empreender na Capital. Quando veio a Porto Alegre, o pai do Jader, Maurício, começou sua jornada trabalhando em outro restaurante no Mercado Público. Anos depois, chegou a atuar fora do centro comercial, mas voltou ao local como empresário para abrir o restaurante Trensurb, na década de 1970. Nos anos 2000, Maurício e sua esposa Marleni, mãe de Jader, tornaram-se sócios de João Fernandes da Costa, antigo proprietário do Naval.

Restaurante de 1907 resistiu à enchente do ano passado. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Entre diversas reformas que o Mercado Público passou, o Naval permanece no mesmo local. Jader foi quem decidiu reformular o restaurante depois da chegada de sua família ao negócio. O local, que estava com aspecto de "boteco", segundo ele, virou um restaurante de alta gastronomia — elogiado por frequentadores do Centro Histórico.

O restaurante é o segundo mais antigo do Estado em atividade, de acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Rio Grande do Sul (Abrasel-RS). Fica atrás apenas do Gambrinus, vizinho de porta no famoso centro comercial da Capital.

Além do Naval, a família de Jader possui outros dois restaurantes no segundo piso do complexo: o Rincón 74, de carnes, e o Osteria Del Mercato, de culinária italiana.

A expansão do Mercado

Mercadeiros dos mais variados segmentos estão expandindo para fora do centro comercial. A primeira a ter esta visão foi a Banca 12, que começou a abrir lojas na Região Metropolitana em 2001. Dezoito anos depois, a Banca 43 iniciou sua expansão. Além da tradicional loja do Mercado, a marca tem mais duas operações nos bairros Bela Vista e Três Figueiras.

A Banca do Holandês também seguiu este movimento nos anos seguintes e hoje conta operações nos bairros Bela Vista, Higienópolis e uma próxima será inaugurada em frente ao Shopping Iguatemi.