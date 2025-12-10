Porto Alegre

Por 20 anos
Notícia

Consórcio formado por duas empresas arremata leilão para manutenção e construção de escolas em Porto Alegre

Vencedores da disputa serão responsáveis pela manutenção de 97 escolas e pela construção de dez novas unidades de Educação Infantil

Gabriela Plentz

Paulo Egídio

