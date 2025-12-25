Conclusão da revitalização da orla de Ipanema é prorrogada novamente, para o primeiro trimestre de 2026

A revitalização da orla de Ipanema, na zona sul de Porto Alegre, deve ser concluída no primeiro trimestre de 2026. As obras começaram em outubro do ano passado com previsão inicial de entrega para julho, prazo que já havia sido prorrogado para este mês de dezembro.

O último balanço da prefeitura aponta que ao menos 90% do trabalho foi finalizado. O trecho revitalizado fica na Avenida Guaíba, entre as ruas Déa Coufal e a dos Tabajaras.

De acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, seguem pendentes a construção de oito churrasqueiras, que devem ser feitas em janeiro, e a conclusão do núcleo com banheiros, que está previsto para ser liberado em fevereiro. Além disso, a cancha de bocha construída não está finalizada — falta o passeio.

Quem passa pela região, principalmente no trecho da Rua dos Tabajaras, nota os serviços ainda em andamento. Nesta quinta (25), a reportagem de Zero Hora esteve no local. Mesmo com a chuva fina, moradores praticavam atividade física na Orla.

— A ideia é boa. Visualmente, quando você tem um primeiro olhar de longe, realmente, melhorou bastante, mas o que preocupa é quando a gente olha no detalhe. Parece que o material dá sinais de que não vai ter grande durabilidade. Falta essa parte da limpeza também, a areia ainda está muito suja — avalia o empresário Vini Lisboa, 54 anos, criado em Ipanema.

Outro ponto sinalizado pelo morador é a condição do asfalto da ciclovia. De acordo com a prefeitura, em 2026, um contrato separado deverá dar conta da extensão da ciclofaixa desde a Déa Coufal até a Oswaldo Gonçalves Cruz.

Entre os serviços concluídos estão a instalação da mureta de concreto e da estrutura de pedras que preservam o calçadão, além de bancos, lixeiras, três playgrounds, passeios com acessibilidade e plantio de árvores.

Nos playgrounds, ainda têm alguns brinquedos a serem instalados e liberados. Três das quatro academias previstas também já foram entregues e estão sendo usadas pela população.

A revitalização incluiu a plantação de 96 mudas de árvores e sete pontos de acesso à faixa de areia, mas ainda são vistos trechos sem o paisagismo e com descontinuação do calçadão. O projeto custou R$ 12 milhões, recursos provenientes de contrapartida da construtora Multiplan, que está erguendo um empreendimento na Zona Sul.

— Deu uma valorizada no rio, porque os calçamentos são mais largos, tem muito espaço para as pessoas sentarem. Também tem muitas pracinhas para as crianças hoje, que antes não tinha. E muitos equipamentos de ginástica. Parece que o rio está ficando mais bonito agora com o paisagismo. Isso significa que quando ficar pronto vai dar mais beleza ainda para os nossos calçamentos — avalia o corretor de imóveis Claudionor Oliveira, 75 anos, morador do bairro.