Concluída reconstrução de mais dois trechos do talude do Arroio Dilúvio; veja antes e depois

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) concluiu nesta segunda-feira (22) a reconstrução de mais dois trechos do talude do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre.
As intervenções foram realizadas em diferentes pontos da Avenida Ipiranga:
- na esquina com a Rua Silva Só, no sentido bairro-centro;
- e nas proximidades da Rua São Luís, no sentido centro-bairro.
Ambos os trechos, que já haviam sido liberados para trânsito, passaram pelos ajustes finais nos últimos dias.
Apesar da liberação já feita pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) na pista da esquerda, nos sentidos bairro-centro e centro-bairro da Avenida Ipiranga, ainda não há liberação da ciclovia. Para isso, ainda será necessário implantar a nova sinalização viária na região.
Veja o antes e depois:
Reforço na segurança
As obras integram um conjunto de ações para reforçar a segurança da infraestrutura e reduzir o risco de novos desmoronamentos em um dos principais corredores viários da Capital.
Ao longo de 2025, três trechos do talude foram recuperados. O primeiro, entregue em setembro, foi na esquina da Ipiranga com a Rua São Manoel.
O segundo era justamente a área próxima da Rua São Luís, que foi iniciada no mesmo período. A obra, que deveria ter sido entregue junto com a primeira, foi adiada para este mês, permitindo que as equipes concentrassem esforços no adiantamento da intervenção na Silva Só, o terceiro trecho.
O resultado foi a entrega conjunta dos dois pontos restantes. O investimento total foi de R$ 6,2 milhões, com recursos próprios do Dmae.
Outros quatro trechos, nas proximidades do campus da PUCRS, já têm obras contratadas, com custo estimado em R$ 2,6 milhões e início previsto para os próximos meses. Além disso, mais quatro pontos que também necessitam de reconstrução estão em fase de elaboração de projeto técnico por parte do Dmae.
O talude do Arroio Dilúvio sofreu desmoronamentos após as chuvas intensas registradas em 2023 e 2024, incluindo a enchente histórica do ano passado. A reconstrução utilizou duas técnicas de engenharia. Uma delas envolveu a recomposição em concreto armado, com a fixação de pranchas sob o curso d’água. A outra empregou gabiões, estruturas metálicas preenchidas com pedras, utilizadas para a estabilização do terreno.
Confira a situação das obras:
Concluídas
- Esquina com a Rua São Manoel: entregue dentro do prazo, em setembro.
- Próximo à Rua São Luís, junto ao Planetário: teve entrega atrasada duas vezes (setembro e novembro), mas foi finalizada em dezembro.
- Próximo à Rua Silva Só, em frente ao antigo Ginásio da Brigada Militar: prevista para o primeiro trimestre de 2026, foi entregue em dezembro.
Previstas para 2026
- Próximo à Rua Vicente da Fontoura
- Próximo à Rua Santana
- Próximo à Rua Lício Cavalheiro
- PUCRS, próximo à parada de ônibus do campus (sentido centro-bairro)
- PUCRS, próximo à Rua Prof. Cristiano Fischer (sentido centro-bairro)
* Previsão de que todas sejam iniciadas e entregues ao longo de 2026.