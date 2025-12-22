Compras de Natal intensificam fluxo de consumidores na Voluntários da Pátria, em Porto Alegre: "Aqui a gente encontra tudo"

A variedade de produtos e os preços mais acessíveis atraíram famílias inteiras à Voluntários da Pátria. Airton Lemos / Agência RBS

O movimento para as compras de Natal foi intenso neste domingo (21) na Rua Voluntários da Pátria, no centro de Porto Alegre. Lojas cheias, consumidores pesquisando preços e maior concentração na compra de roupas, calçados e brinquedos marcaram a reta final das vendas para a data em um dos principais polos de comércio popular da Capital.

A variedade de produtos e os preços mais acessíveis atraíram famílias inteiras à Voluntários da Pátria. Muitos consumidores aproveitaram a folga para circular pela região, comparar valores e resolver boa parte das compras em um único local, reduzindo deslocamentos e tempo gasto às vésperas do Natal.

— A gente veio ontem (sábado) conhecer, e hoje (domingo), que é a nossa folga, voltamos para fazer as compras de Natal. Compramos de tudo um pouco, para toda a família — relatou a comerciária Janaína Cunha, que percorreu diversas lojas ao longo da manhã.

Entre os itens mais procurados estão roupas, calçados e brinquedos, considerados indispensáveis nesta época do ano. Para quem tem crianças na família, os brinquedos seguem como prioridade e ajudam a puxar o movimento intenso observado nas lojas.

— Tem presente para criança, tem roupa, mas brinquedo não pode faltar. Aqui a gente encontra tudo — acrescentou Janaína.

O que dizem os números

Os dados da pesquisa de Natal da CDL Porto Alegre ajudam a explicar o cenário visto na Voluntários. O levantamento aponta que 35,6% dos porto-alegrenses pretendem gastar mais neste Natal, enquanto 42,1% devem manter o mesmo nível de gastos do ano passado. Outros 22,3% afirmam que vão reduzir o consumo.

Mesmo assim, os presentes seguem no centro das decisões. Mais de 42% dos entrevistados dizem que pretendem gastar acima de R$ 1 mil, com os filhos liderando a lista de presenteados, citados por 63%.