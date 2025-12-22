Porto Alegre

Últimos dias
Notícia

Compras de Natal intensificam fluxo de consumidores na Voluntários da Pátria, em Porto Alegre: "Aqui a gente encontra tudo"

Entre os itens mais procurados estão roupas, calçados e brinquedos, considerados indispensáveis nesta época do ano

Airton Lemos

