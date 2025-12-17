Porto Alegre

No 4º Distrito
Notícia

Com cela, solitária e clube do whisky, Porto Alegre ganha bar inspirado na penitenciária de Alcatraz; veja fotos

Ainda em fase de eventos-teste, o espaço aposta em uma experiência “instagramável”, com gastronomia diferenciada e proposta imersiva

Camila Bengo

