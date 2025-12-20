Ciclovia na Avenida Wenceslau Escobar é entregue

Na tarde desta sexta-feira (19), a comunidade já aproveitava a novidade. Duda Fortes / Agencia RBS

Ciclistas já podem aproveitar a ciclovia do canteiro central da Avenida Wenceslau Escobar, no bairro Tristeza. A obra foi entregue oficialmente neste mês e promete ampliar as opções de mobilidade da Capital. A novidade foi divulgada pela prefeitura na quarta-feira (17).

A estrutura possui 1,5 quilômetros e foi concluída em novembro, após um ano e quatro meses de obras. Em dezembro, após vistorias e implementação de pintura e sinalização, a estrutura foi entregue à comunidade de forma definitiva. Antes disso, algumas pessoas já vinham utilizando os trechos semifinalizados para caminhar, correr e andar de bicicleta.

A nova ciclovia fica entre a Praça da Tristeza (Praça Comendador Souza Gomes) e a Avenida Coronel Massot. Conforme a prefeitura, a nova pista se integra à malha cicloviária que já existia nas avenidas Diário de Notícias, Padre Cacique e Edvaldo Pereira Paiva.

A estrutura é fruto de uma contrapartida por dois empreendimentos da construtora Melnick instalados na Capital (veja abaixo). Nenhum valor do município foi usado na iniciativa, que foi projetada de acordo com os critérios da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU) e executada pela incorporadora.

— Essa obra é uma contrapartida importante para a cidade, pois fortalece o avanço de Porto Alegre rumo a um modelo de mobilidade mais sustentável, com valorização da bicicleta, integração das redes cicloviárias e humanização do espaço viário — afirmou o secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Matheus Ayres, sobre a novidade.

O vice-presidente de Operações do Grupo Melnick, Marcelo Guedes, fez coro na avaliação da SMMU e disse que a ciclovia da Wenceslau Escobar "amplia a qualidade de vida dos moradores e visitantes da Zona Sul da Capital, oferecendo uma via segura e bem sinalizada para quem usa a bicicleta como alternativa de transporte ou para o lazer".

O que dizem os frequentadores

O fluxo de usuários da ciclovia era intenso na tarde desta sexta-feira (19), quando Zero Hora percorreu os 1,5 quilômetros da estrutura. Além dos tradicionais ciclistas, a reportagem constatou que pedestres e corredores também aproveitavam a novidade para realizar atividades com maior segurança.

O morador da região Guilherme Callegari, 43 anos, relata que vem usando essa ciclovia quase diariamente para levar o filho à escola. Para ele, a iniciativa vem fazendo diferença nos trajetos cotidianos, ao trazer maior agilidade e segurança nas travessias, anteriormente feitas entre calçadas ou carros.

— Ainda falta integrar com algumas ciclovias, mas já faz diferença. Aqui é muito movimentado, tem muito fluxo de veículos, que muitas vezes passam muito rápido por aqui. Então, eu acho que trouxe mais segurança para quem anda de bicicleta por aqui — avaliou.

Em outro trecho da via, perto da Praça da Tristeza, o biólogo Hiago Diogo, 25 anos, se exercitava ao andar de bicicleta pelo trecho. Para ele, a pista virou uma opção segura para quem deseja circular pela Zona Sul.

— Acho que demorou muito tempo para ter uma ciclovia aqui. Até então, a mais próxima acho que era só perto do Barra Shopping. Então, agora para acessar essa zona da cidade facilitou muito. Já que não existe via expressa e Porto Alegre não foi uma capital feita para ter ciclovia, do ponto de vista da mobilidade, acho que funciona para quem quer andar de bike — disse.

Ciclovia é contrapartida de empreendimentos

Carlos Gomes Square Office , que fica na Avenida Carlos Gomes, no bairro Petrópolis

, que fica na Avenida Carlos Gomes, no bairro Petrópolis Nilo Square, situado na Avenida Doutor Nilo Peçanha, 1700