Porto Alegre

Após um ano
Notícia

Ciclovia na Avenida Wenceslau Escobar é entregue

Obra possui 1,5 quilômetros e, conforme a prefeitura, se integra à malha cicloviária das avenidas Diário de Notícias, Padre Cacique e Edvaldo Pereira Paiva 

Júlia Ozorio

