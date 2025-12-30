Ciclista morre duas semanas após atropelamento na Cidade Baixa, em Porto Alegre

Morreu, nesta terça-feira (30), o ciclista Carlos Leandro Trindade da Silva, 51 anos, que havia sido atropelado após uma discussão de trânsito no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. Ele estava internado desde o dia 14 de dezembro, quando aconteceu o atropelamento.

De acordo com a esposa da vítima, Amanda de Moraes, Carlos estava internado no Hospital Independência e receberia alta nos próximos dias. A causa exata da morte ainda é apurada, mas, segundo ela, a suspeita é de que o óbito foi decorrente de uma trombose.

A discussão ocorreu por volta da 1h30min, no cruzamento da Rua da República com a Rua Lima e Silva. Segundo a Brigada Militar, houve um desentendimento entre o ciclista e o motorista de uma caminhonete. O relato aponta que, durante a discussão, Carlos teria atingido o veículo e, na sequência, o condutor avançou com o carro e o atropelou.

Na ocasião, o motorista, que não teve o nome divulgado, foi conduzido ao Palácio da Polícia, autuado por lesão corporal e liberado. O veículo que ele dirigia estava com o licenciamento vencido. Carlos foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) com uma fratura na tíbia.

A família contesta a classificação do crime como lesão corporal e pede que o motorista seja investigado por homicídio.

— Isso é tentativa de homicídio com homicídio — afirmou a esposa de Carlos, que diz aguardar medidas contra o condutor.

— Ele está impune — completou.