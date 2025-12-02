Porto Alegre

Centro Histórico tem aumento de 21% nos registros de incêndios

Entre possíveis causas da sequência de chamados na região nas últimas semanas, estão instalações elétricas antigas. Bombeiros reforçam fiscalização preventiva e terão ações semanais em dezembro

Zero Hora

