Porto Alegre

Menino Deus
Notícia

Casa que teve apelos contra furtos pichados em muro em Porto Alegre é reformada e vai receber novo negócio

Em abril, após quatro ocorrências, proprietária implorou: “Casa vazia. Favor, não depredar mais”

Carlos Rollsing

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS