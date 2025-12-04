Câmara marca audiência pública para discutir projeto que muda planta do IPTU de Porto Alegre

De acordo com a prefeitura, projeto causará aumento do IPTU para 5% dos imóveis e redução para 20%. André Ávila / Agencia RBS

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre marcou audiência pública para a discussão do projeto que muda os critérios de cálculo da planta de valores do IPTU. O debate está agendado para o dia 12 de dezembro, sexta-feira da próxima semana, às 9h, no plenário Otávio Rocha.

Na audiência, qualquer cidadão poderá se inscrever para falar a favor ou contra a proposta ou tirar dúvidas a respeito do conteúdo.

A proposta de revisão da planta foi encaminhada pelo prefeito Sebastião Melo na terça-feira (2) e precisa ser aprovada até o final do ano para ter validade em 2026.

Antes da audiência pública, na segunda-feira (8), o projeto deverá passar por uma reunião conjunta de comissões. Esse instrumento serve para acelerar a tramitação e deixar o texto pronto para ser votado caso o governo consiga maioria em plenário.

De acordo com a prefeitura, o projeto causará aumento do IPTU para 5% dos imóveis e redução para 20%. Até o momento, o governo municipal não detalhou quais são esses imóveis.