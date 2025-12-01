Câmara de Porto Alegre aprova projeto que cria regras para escolha de diretores de escolas

Secretário Leonardo Pascoal (de gravata vermelha) acompanhou discussão no plenário da Câmara. Ederson Nunes / Câmara de Porto Alegre/Divulgação

Os vereadores de Porto Alegre aprovaram nesta segunda-feira (1º) o projeto de lei que cria regras para a escolha dos diretores e vice-diretores de escolas municipais. O projeto enviado pelo prefeito Sebastião Melo foi aprovado por 22 votos a 10.

O mesmo texto revogou a lei que previa a eleição direta para os cargos. Essa norma já havia sido declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado.

O texto aprovado estabelece que os professores que pretendem concorrer às funções diretivas precisam ter pelo menos três anos de carreira e deverão passar por cinco etapas de seleção:

prova escrita

avaliação comportamental

entrevista individual

análise de títulos

curso de qualificação para gestores escolares

Os candidatos habilitados vão integrar um banco de gestores escolares, que terá validade de até quatro anos.

Os professores escolhidos para os cargos de direção vão receber uma função gratificada (FG) que varia entre R$ 1.946,12 e R$ 2.804,96, a depender do porte da escola. Para os vices, a FG será na faixa entre R$ 1.560,34 e R$ 2.336,86.

O secretário da Educação, Leonardo Pascoal, acompanhou discussão no plenário da Câmara e celebrou a aprovação do projeto:

— É um passo muito importante na qualificação da educação de Porto Alegre, porque consolida um modelo de definição da composição das equipes diretivas das escolas alinhado às melhores práticas que a gente tem Brasil afora, às mais recentes legislações educacionais e ao que as evidências científicas mostram como o que melhor funciona para esse processo — disse Pascoal.

Seleção em andamento

Ainda antes da aprovação da lei, a prefeitura lançou um edital para selecionar os gestores escolares que vão comandar a rede a partir de 2026.