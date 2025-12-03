Câmara aprova projeto que cria equipe de saúde mental no Samu de Porto Alegre

Alexandre Bublitz e Tanise Sabino, autor e coautora do projeto, comemoraram a aprovação. Ana Terra Firmino / CMPA / Divulgação

Os vereadores de Porto Alegre aprovaram nesta quarta-feira (3) o projeto de lei que cria uma equipe especializada em atendimento de saúde mental no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Porto Alegre. A proposta passou em votação simbólica no plenário, por unanimidade.

O texto aprovado estipula que a equipe será responsável por atender cidadãos em crises psicóticas ou que envolvam uso abusivo de álcool e drogas, casos de agitação psicomotora grave e outras emergências relacionadas à saúde mental.

Farão parte da equipe os seguintes profissionais:

Um médico psiquiatra ou clínico com especialização em saúde mental

Um psicólogo

Um assistente social

Um enfermeiro com experiência comprovada em saúde mental

Dois técnicos de enfermagem com experiência comprovada em saúde mental ou treinamento comprovado de atendimento em saúde mental

Um condutor socorrista com experiência ou treinamento em saúde mental

O projeto foi apresentado pelo vereador Alexandre Bublitz (PT), tendo como coautora Tanise Sabino (MDB). Tanise também assinou uma emenda aprovada em plenário.

Bublitz, que é médico, explicou que a equipe poderá ser acionada pelo telefone 192, linha geral de contato com o Samu:

— O atendente vai identificar que é um caso de saúde mental e vai passar para os profissionais. Muitas vezes a gente vai conseguir inclusive resolver o caso pela ligação. Se for um caso que precisa de uma ação direta, haverá o deslocamento dessa equipe até o local, e isso permite um atendimento humano.

Tanise, que é psicóloga, ressaltou que a proposta representa um avanço nos cuidados com a saúde mental:

— De 10% a 20% dos casos atendidos hoje são considerados psiquiátricos, em que o sujeito está numa crise e a família liga para o serviço do Samu.

O texto segue agora para sanção do prefeito Sebastião Melo.

Caso Hérick

A votação do projeto foi acompanhada por familiares de Hérick Vargas, homem de 29 anos que estava em surto e foi morto durante abordagem da Brigada Militar na zona norte de Porto Alegre.

— É um passo dado pela vida do Hérick, que foi tirada bruscamente de nós. Ele era um guri amável, carinhoso, estudioso, que está nos fazendo muita falta. Que o Hérick não fique como só mais um número — disse a tia do rapaz, Márcia Angélica da Silva.

O projeto de lei começou a tramitar no dia 4 de setembro, 11 dias antes da morte de Hérick. Em discursos na tribuna, diferentes vereadores fizeram referências ao caso.