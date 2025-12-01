Porto Alegre

Rescaldo
Notícia

Bombeiros combatem novo foco de incêndio em prédio no Centro Histórico, em Porto Alegre

Edificação na Rua Vigário José Inácio teve um apartamento destruído pelas chamas no domingo

Vinicius Coimbra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS