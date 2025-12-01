Bombeiros combatem novo foco de incêndio em prédio no Centro Histórico, em Porto Alegre

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) voltou a combater um foco de incêndio nesta segunda-feira (1º) em um prédio que pegou fogo na Rua Vigário José Inácio, no centro de Porto Alegre. O sinistro inicial aconteceu no domingo (30) e resultou na destruição de um imóvel e danos em outro.

Quatro pessoas precisaram de atendimento médico por inalação da fumaça. Por volta das 8h desta segunda-feira, bombeiros retornaram ao ponto.

— Percebemos uma nova ignição no marco da janela do apartamento onde ocorreu o incêndio. Foi um combate externo e rápido. Não há mais riscos — disse o capitão Thiago José Bona de Souza, do CBM.

As equipes liberaram a rua por volta das 10h, mas o trânsito na via precisou ser bloqueado novamente para a realização de perícia, por volta das 11h. Equipes dos bombeiros, do Instituto-Geral de Perícias (IGP) e da Polícia Civil estão no local.

O trânsito foi interrompido na esquina da Rua Vigário José Inácio com a Duque de Caxias. Como a via é de mão única, o acesso a ela foi o único bloqueio necessário. Não há previsão para a liberação.