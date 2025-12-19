Bares da orla do Guaíba são autorizados a reabrir após conclusão de obras da enchente: "Estamos ansiosos", diz sócio

Responsáveis preparam bar antes da reabertura. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Três bares localizados no trecho 3 da orla do Guaíba, onde ficam as quadras esportivas, foram entregues nesta semana aos permissionários. Os espaços estão sem receber o público há mais de um ano e meio, quando foram severamente atingidos pela enchente de maio de 2024.

Nesta sexta-feira (19), os responsáveis por um dos bares trabalhavam para retomar as atividades, limpando máquinas, pintando a estrutura e colocando os móveis no espaço. Entretanto, para reabrir, eles ainda dependem da religação da energia elétrica.

— A gente está agora nestes ajustes, de deixar a nossa parte pronta, para esperar o retorno da CEEE com a luz. Estamos ansiosos para voltar à operação — diz Gustavo Ghidini, sócio de um dos bares.

Conforme a CEEE Equatorial, as equipes devem fazer uma nova vistoria até segunda-feira (22), após solicitação de ajustes na rede.

Nos outros dois bares, ainda não havia movimentação, mas também há relatos de pendências para a ligação da luz como uma das etapas para a retomada.

Conforme a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), as novas estruturas foram projetadas para ter mais segurança e capacidade de adaptação ao risco de cheias. As paredes foram feitas em blocos estruturados e as bancadas, em concreto, sendo mais resistentes. Os vidros são com esquadrias que podem ser removidas por uma empresa nos períodos de alertas. Já as tomadas foram posicionadas quase na altura da bancada, bem acima do piso.

— A estrutura parece estar bem mais reforçada — avalia Gustavo.

Segundo o sócio do bar, os prazos de entrega foram adiados ao longo do ano.

— A gente acabou se acostumando e meio que desistindo dos prazos, só aceitou e esperou (...). A gente está louco para poder anunciar: o nosso bar voltou, a orla voltou 100%. Então, voltem a vir para cá, voltem a praticar esportes aqui na frente, andar de skate, tomar um choppinho gelado e curtir o pôr do sol — fala.

Reta final

Segundo a prefeitura, as obras no trecho começaram há um ano e estão 94% concluídas. Além dos bares, foram entregues a revitalização da pista de skate, nos bancos, lixeiras, chuveiros e sanitários, além do reforço nas telas que cercam as quadras. Ainda faltam ajustes finais, incluindo plantios de vegetação.

Com o retorno dos bares, também voltam a funcionar os sanitários. Antes, quem frequentava a orla precisava recorrer a banheiros químicos.

Cada bar conta com oito banheiros, que ficam sob responsabilidade dos permissionários. Além disso, o trecho dispõe de outros 14 banheiros administrados pela Secretaria Municipal do Esporte e Lazer.

Segundo a prefeitura, o investimento total no trecho foi de R$ 5,2 milhões, com recursos do Termo de Aquisição de Solo Criado por Contrapartida (Tascc), firmado com a empresa Cyrela Sul Empreendimentos Imobiliários.

Já no trecho 1, na altura da Usina do Gasômetro, ainda não há prazo para início das obras nos bares. Os trabalhos estão concentrados na requalificação das áreas dos ambulantes.