Porto Alegre

Serviço básico
Notícia

Bairros de Viamão enfrentam falta de água desde o final de semana

Moradores de 10 localidades reclamam de oscilações no abastecimento desde sábado; Corsan promete normalização para esta segunda-feira

Tiago Bitencourt

