Bairros de Viamão enfrentam falta de água desde o final de semana

Corsan afirma que conserto ja foi realizado. Assessoria de Comunicação Social / Corsan / Divulgação

Moradores da cidade de Viamão, na Região Metropolitana, reclamam de problemas no abastecimento de água desde o final de semana. Clientes da Corsan relatam falta de água ou baixa pressão nas torneiras.

A companhia identificou dois problemas na rede de distribuição, um deles na Estrada Bérico José Bernardes, que afetou bairros como Branquinha, Martinica, São Tomé, Planalto e Universal. Na manhã de domingo (14) as equipes encontraram uma obstrução na Rua Nossa Senhora de Fátima, no Viamópolis, bairro que também foi afetado.

Nos dois casos, o conserto já foi concluído. No entanto, na manhã desta segunda-feira (15) os reservatórios ainda precisavam normalizar seus níveis de distribuição, o que faz com que regiões mais altas da cidade como os bairros Capororoca, São Caetano, Jardim Outeiral e Passo das Pedras apresentem baixa pressão.

