Bagre branco: por que peixe comum no Guaíba não pode ser capturado e qual o impacto da restrição na pesca e no ambiente

Pescadores afirmam que o peixe representa cerca de 60% do total encontrado no local. Limitação de pesca é motivada por ameaça de extinção da espécie

Beatriz Coan

