Porto Alegre

Diagnóstico
Notícia

Auditoria do TCE aponta que equipe de proteção contra cheias de Porto Alegre tinha só um servidor

Relatório conclui que enchente do ano passado na Capital foi agravada por uma série de falhas de diferentes gestões municipais

Carlos Rollsing

Enviar emailVer perfil

Marcelo Gonzatto

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS