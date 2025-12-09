Porto Alegre

Solidariedade
Notícia

Asilo Padre Cacique precisa de doações de produtos de higiene pessoal; saiba como ajudar

Instituição centenária necessita de donativos como sabonetes, shampoos, cremes dentais e outros produtos 

André Malinoski

