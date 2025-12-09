Asilo Padre Cacique precisa de doações de produtos de higiene pessoal; saiba como ajudar

Cerca de 100 idosos vivem no asilo, em Porto Alegre. Marcelo Matusiak / Divulgação

Uma das mais tradicionais referências em filantropia do Rio Grande do Sul, o Asilo Padre Cacique precisa de doações de itens de higiene pessoal. O local se mantém por meio de donativos de pessoas físicas e jurídicas, além de contribuições de parte dos residentes e por projetos financiados pelo Fundo Municipal do Idoso.

Com 127 anos de existência, o asilo necessita das doações para reforçar os cuidados diários dos cerca de 100 idosos residentes na instituição. São servidas quatro refeições fixas — café da manhã, almoço, café da tarde e janta — além de outras duas ofertas de alimentos ao longo do dia.

Confira a relação dos itens solicitados:

Sabonetes

Shampoos

Cremes dentais

Escovas de dentes

Fraldas geriátricas

Lenços umedecidos

Hidratantes

Protetores solares

As doações podem ser entregues na sede do Asilo Padre Cacique, de segunda a domingo das 7h às 20h, na Avenida Padre Cacique, 1.178, em Porto Alegre.

Outras formas de ajudar

Além das doações de produtos de higiene, a instituição também precisa de contribuições financeiras. Para saber como ajudar, acesse aqui. Também é possível realizar depósitos nas contas abaixo:

Banrisul (041) - Agência: 0845 c/c: 06.066954.0-9

Banco do Brasil (001) - Agência: 010-8 c/c: 6.100-X

Caixa Federal (104) - Agência: 0623 Operação 003 c/c: 1274-4 (ou em qualquer agência lotérica)

Quem desejar pode autorizar o débito mensal em sua conta bancária. O PIX é o CNPJ 92.978.139/0001-22.