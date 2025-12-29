Árvore cai sobre prédio na zona sul de Porto Alegre e deixa moradores sem luz

Uma árvore caiu sobre um prédio na noite de domingo (28) na Rua Camaquã, na zona sul de Porto Alegre, próximo à esquina com a Rua Pereira Neto. O barulho da queda assustou moradores da região.

A planta atingiu o toldo e a janela de uma sala comercial localizada no térreo do prédio. Fios de energia elétrica ficaram espalhados sobre a calçada e o imóvel está sem luz desde às 22h30min do domingo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o corte dos galhos, que permanecem no local. Por volta das 8h, a CEEE Equatorial informou que uma equipe está no local para avaliar a situação.