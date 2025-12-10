Arroios transbordam em Porto Alegre e causam bloqueios no trânsito; veja vídeo

A intensa chuva das últimas horas provocou problemas em Porto Alegre nesta quarta-feira (10). Pelo menos dois arroios transbordaram durante a manhã e foram registrados pontos com acúmulo de água sobre algumas vias.

Um deles foi o Arroio Sarandi, na Zona Norte. A água invadiu a Rua Zeferino Dias e chegou a bloquear totalmente o trânsito no trecho entre a Rua Itaúna e a Avenida Sarandi. A circulação de veículos na região foi liberada por volta das 10h, após o nível do arroio estabilizar e "voltar ao normal", conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Também houve transbordamento do Arroio Mem de Sá, entre os bairros Bom Jesus e Jardim do Salso, na Zona Leste. A água avançou sobre a Rua Ângelo Crivellaro, próximo à Rua Santa Isabel, mas não houve bloqueio.

Leia Mais De Porto Alegre ao Litoral: o caminho do ciclone extratropical até se afastar do RS

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informou que o transbordamento do Arroio Sarandi ocorreu devido ao "excesso de vazão no curso d'água". A situação no Arroio de Mem de Sá, segundo a autarquia, é resultado do "acúmulo de lixo, descartado irregularmente, no paliteiro do curso d’água". Leia a nota na íntegra.

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam que o volume de chuva em Porto Alegre foi de 43,9 milímetros em 24 horas — entre as 6h de terça-feira (9) e o mesmo horário desta quarta.

A chuva também provocou transtornos na Região Metropolitana. Em Alvorada, houve alagamento em diversos trechos da Avenida Presidente Getúlio Vargas, onde ondas se formaram sobre a via com a passagem dos veículos.

Queda de árvore

Durante a madrugada, uma árvore caiu devido às intensas rajadas de vento e chegou a bloquear totalmente os dois sentidos da Avenida Oscar Pereira. O incidente ocorreu próximo do cruzamento com a Estrada Antônio Borges, no bairro Cascata.

O trânsito na região foi liberado por volta das 6h50min, após o Corpo de Bombeiros realizar a retirada da árvore.

Transtorno na Zona Sul

Mais cedo, o Dmae alertou para a possibilidade de falta de água no bairro Ponta Grossa, na Zona Sul. A Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Retiro da Ponta Grossa estava sem energia elétrica.

Segundo o departamento, o fornecimento de energia foi restabelecido por volta das 9h25min. O abastecimento de água deve retornar de forma gradual, podendo levar mais tempo em áreas mais altas ou mais distantes.

Ciclone extratropical

Tornado causou estragos em Flores da Cunha, na Serra. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A chuva intensa é efeito de um ciclone extratropical que avança sobre o Rio Grande do Sul desde a noite de terça-feira. Ao menos 20 cidades gaúchas foram afetadas pelo fenômeno.

Camaquã, na Região Sul, e Flores da Cunha, na Serra, decretaram situação de emergência. No município serrano, houve a passagem de um tornado.

A expectativa é de que o ciclone comece a se afastar do Estado ao longo desta quarta-feira, mas ainda pode causar chuva intensa na costa gaúcha durante a noite. Porém, a Defesa Civil alerta que as rajadas de vento continuarão fortes. A intensidade pode chegar a 100 km/h em áreas da faixa leste.

O que diz o Dmae

Arroio Mem de Sá

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informa que o transbordamento do Arroio Mem de Sá, registrado entre os bairros Bom Jesus e Jardim do Salso, ocorreu em razão do acúmulo de lixo, descartado irregularmente, no paliteiro do curso d’água. A estrutura, reconstruída em 2022, serve para a contenção de resíduos de grande porte. O local havia passado por limpeza e manutenção na segunda-feira, 8. A desobstrução será realizada ainda nesta quarta, 10.

Arroio Sarandi