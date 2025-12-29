Antigo ponto de encontro de colorados, bar é demolido para dar lugar a prédio de 18 andares em frente ao estádio Beira-Rio

Demolição em terreno na Avenida Padre Cacique deve ser concluída ainda nesta semana. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Há oito anos coberto por tapumes, um terreno no bairro Santa Tereza, em Porto Alegre, finalmente ganhará novo uso. Máquinas começaram a demolir a estrutura do antigo bar Tele-X, na esquina da Avenida Padre Cacique com a Rua Otávio Dutra, no limite com o bairro Praia de Belas.

Localizado em frente ao terreno do estádio Beira-Rio, o Tele-X foi, por 22 anos, um dos principais pontos de encontro de torcedores colorados em dias de jogos do Internacional. Uma torre de 18 andares será construída no terreno (veja mais detalhes abaixo).

Natural de Butiá e frequentador do Beira-Rio, o empresário Sergio Simões era o proprietário do estabelecimento. Em entrevista para Zero Hora em 2017, ele disse que a escolha pelo ponto em frente ao estádio, em 1993, foi casual:

— Uni o útil ao agradável — lembrou o empresário dois anos após vender o terreno para uma construtora.

Na manhã desta segunda-feira (29), a Padre Cacique estava com pouco movimento — cenário bastante diferente de outras épocas do ano. Um dos poucos a circular pela via era o aposentado Valdir Stein de Lima, colorado de 69 anos, que parou sua caminhada para acompanhar a demolição do antigo bar.

— Vim muito aqui com meu filho antes dos jogos. Ele adorava o xis. Hoje ele nem mora mais em Porto Alegre, mas este lugar me traz essa lembrança — lembra o aposentado.

— Depois que fechou, meu Inter só foi ladeira abaixo. Não ganhamos mais nada. Acho que tem alguma ligação — brinca o colorado.

Bar era frequentado por torcedores em dias de jogos do Inter. Google maps / Reprodução

Ao lado da área, também foi derrubado um pequeno edifício residencial de quatro andares, que se somará a um novo projeto imobiliário. Os trabalhos de demolição, executados pela empresa LHC Demolidora, só foram iniciados depois de uma autorização obtida na prefeitura de Porto Alegre.

Segundo operários que realizam a obra, o imóvel ao lado, onde ficava o Boteco Colorado II, também será incorporado ao projeto — por isso, sua pequena estrutura será demolida nas próximas semanas. A marca seguirá operando em outra casa na Padre Cacique.

A demolição de todas as edificações deverá ser concluída ainda nesta semana. Apenas uma retroescavadeira foi suficiente para desmanchar o que existia no local, dizem os operários. Somados, os três terrenos contam com uma área de mais de mil metros quadrados.

Projeto prevê torre de 18 andares

Um projeto imobiliário apenas para a área do Tele-X chegou a ser desenhado pela incorporadora Ullmann Dick, de Porto Alegre, em 2017. A empresa encaminhou na prefeitura um pedido de licenciamento para um prédio de 15 andares, que foi indeferido.

Na época, o terreno chegou a ser cercado com tapumes que avisavam quem tinha comprado a área. Duas palmeiras também foram plantadas em frente ao local. Hoje, as proteções estão pichadas e parcialmente derrubadas.

Procurada, a Ullmann Dick diz que não tem mais interesse na área e que repassou o terreno para outra construtora. Mesmo assim, o empreendimento previsto para o local, chamado "WU600", seguia sendo anunciado no site da incorporadora até esta segunda-feira.

"Repassamos nossa posição à outra construtora porque adquirimos outras áreas na zona sul e zona norte de Porto Alegre e decidimos internamente focar nestes outros empreendimentos", justificou a incorporadora em mensagem enviada para Zero Hora.

Projeto de torre de 15 andares, indeferido pela prefeitura. Reprodução / Reprodução

Um novo projeto para a área tramita agora na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus). O pedido de licenciamento é da TGF Construtora, criada há dois anos na Capital.

O sistema da prefeitura que monitora licenciamentos na Smamus mostra que o empreendimento da TGF terá 119 apartamentos distribuídos em 18 andares. No térreo, haverá espaço para uma loja.

Zero Hora tentou contato com a construtora, mas não obteve retorno.

Vista permanente para o Guaíba

O prédio na esquina da Avenida Padre Cacique com a Rua Otávio Dutra está em um grupo de novos empreendimentos que buscam ter vista permanente para o Guaíba. Ou seja, ficam localizados em terrenos que dificilmente serão tapados por outras construções.

Contudo, na maioria dos casos, essas áreas estão localizadas em regiões atingidas pela enchente de 2024.

— Por muito tempo, Porto Alegre se virou de costas para o Guaíba. São louváveis essas iniciativas que estamos vendo de novos empreendimentos no Centro Histórico, Menino Deus e Praia de Belas. Essas unidades darão, para novos moradores, a vista para o nosso rio, que é um dos cartões postais da cidade — comenta o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), Claudio Teitelbaum.

Mais projetos com este propósito estão previstos para outras áreas de Porto Alegre. Um deles deve ficar, inclusive, ao lado do Beira-Rio.

Para erguer uma torre de 130 metros de altura, o Sport Club Internacional conseguiu aprovar na prefeitura um Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) — necessário para a liberação de construções que excedem o limite de altura previsto no Plano Diretor. A revisão das regras de urbanismo prevê a elevação dos limites de altura no entorno do estádio.