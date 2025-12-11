Água e iluminação nas quadras de areia do Parque Marinha já têm previsão de retorno

Depois de meses, os fornecimentos de luz e água nas quadras de areia do Parque Marinha do Brasil devem ser regularizados até a próxima quarta-feira (17).
Conforme a Secretaria de Esporte e Lazer, as ligações de ambos os serviços foram rompidas durante a obra que está adaptando a antiga sede da pasta para ser utilizada como base da Guarda Municipal.
— A prefeitura, através do Departamento Municipal de Água e Esgotos, está puxando uma nova rede da Borges de Medeiros para poder estender os ramais e religar os que foram desligados — detalha Rodrigo Kandrik, diretor de Esportes.
Os trabalhos iniciaram na última sexta-feira (5), quando a reportagem de Zero Hora esteve no parque para verificar a reclamação de um grupo de futevôlei que organiza partidas regularmente no local. Após a identificação do problema, as equipes foram direcionadas, mas parte do serviço precisou ser adiada devido à chuva.
Kandrik revelou que a previsão é de que o fornecimento da água retorne na sexta-feira (12), no mais tardar sábado (13). Já o trabalho de reestabelecimento da iluminação está previsto para ser feito entre terça-feira (16) e quarta-feira.