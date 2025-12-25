Agência da CEEE Equatorial é alvo de vandalismo na zona norte de Porto Alegre

Uma agência da CEEE Equatorial foi alvo de vandalismo na madrugada desta quinta-feira (25) na zona norte de Porto Alegre. O ataque aconteceu em unidade na Avenida Assis Brasil, no bairro Passo D’Areia.

A vidraça da agência foi destruída, e também foram registrados danos nas laterais do prédio. Segundo a concessionária, o autor do ataque não chegou a entrar na loja. Ainda não se sabe qual o objeto usado para quebrar os vidros.

Em nota, a CEEE Equatorial informou que analisa imagens de câmeras de segurança. A companhia disse ainda que tomará as medidas necessárias para o reparo dos danos. A Brigada Militar informou que não recebeu chamados relacionados à ocorrência.

Atendimento

Não há previsão para reabertura da agência, que hoje já estaria fechada por conta do feriado de Natal.

A partir desta sexta-feira (26) os clientes que necessitarem de serviços ou informações poderão buscar as unidades Centro, na Rua Marechal Floriano Peixoto, e Otto Niemeyer, na Zona Sul.

Também é possível utilizar os canais digitais da empresa. O site oficial e a Central de Atendimento pelo número 0800 721 2333 estarão disponíveis. Além disso, os clientes também podem buscar atendimento pelo WhatsApp: (51) 3382-5500.

Confira a nota da CEEE Equatorial na íntegra:

