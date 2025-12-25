Agência da CEEE Equatorial é alvo de vandalismo na zona norte de Porto Alegre

Uma agência da CEEE Equatorial foi alvo de vandalismo na madrugada desta quinta-feira (25) na zona norte de Porto Alegre. O ataque aconteceu em unidade na Avenida Assis Brasil, no bairro Passo D’Areia.
A vidraça da agência foi destruída, e também foram registrados danos nas laterais do prédio. Segundo a concessionária, o autor do ataque não chegou a entrar na loja. Ainda não se sabe qual o objeto usado para quebrar os vidros.
Em nota, a CEEE Equatorial informou que analisa imagens de câmeras de segurança. A companhia disse ainda que tomará as medidas necessárias para o reparo dos danos. A Brigada Militar informou que não recebeu chamados relacionados à ocorrência.
Atendimento
Não há previsão para reabertura da agência, que hoje já estaria fechada por conta do feriado de Natal.
A partir desta sexta-feira (26) os clientes que necessitarem de serviços ou informações poderão buscar as unidades Centro, na Rua Marechal Floriano Peixoto, e Otto Niemeyer, na Zona Sul.
Também é possível utilizar os canais digitais da empresa. O site oficial e a Central de Atendimento pelo número 0800 721 2333 estarão disponíveis. Além disso, os clientes também podem buscar atendimento pelo WhatsApp: (51) 3382-5500.
Confira a nota da CEEE Equatorial na íntegra:
A CEEE Equatorial informa que, na madrugada desta quarta-feira (25), foi registrado um ato de vandalismo contra a agência da avenida Assis Brasil, quando um indivíduo utilizou um objeto contundente para danificar os vidros.
A companhia já está tomando todas as providências necessárias para o reparo dos danos, assim como os encaminhamentos junto às autoridades competentes.
Estão sendo avaliadas imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos e que possam ter registrado a ação.